Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 5., kedd Györgyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ittas vezetés

Véget ért Britney Spears tárgyalása: bűnösnek vallotta magát a világsztár

ittas vezetés büntetés bírósági tárgyalás Britney Spears
Komáromi Bence
2026.05.04.
A popsztárt még márciusban tartóztatták le ittas vezetés miatt. Britney Spears azóta egy rehabilitációs intézményben lakott, azonban néhány nappal a tárgyalása előtt hazatérhetett.

Britney Spears bűnösnek vallotta magát a hétfői tárgyalása során. Az énekesnő nem vett részt személyesen a meghallgatáson, azonban az ügyvédjén keresztül vádalkut kötött és elismerte az ittas vezetés vétségét. A bíróság figyelembe vette, hogy a popsztár együttműködő volt és önként bevonult egy rehabilitációs intézménybe, ezért végül enyhébb büntetést szabtak ki rá. Mutatjuk a részleteket.

Britney Spears megúszta enyhe büntetéssel az ittas vezetést
Britney Spears megúszta enyhe büntetéssel az ittas vezetést
Forrás: Shutterstock

Britney Spears ittas vezetése

Véget ért Britney Spears bírósági tárgyalása 

A People információi szerint május 4-én tartották az énekesnő tárgyalását, ahol Britney végül nem jelent meg. Ennek ellenére az ügyvédjén keresztül jelezte, hogy bűnösnek vallja magát és elfogadja a rá kiszabott büntetést. A Ventura megyei bíró, Matthew Nemerson 12 hónapos próbaidőre ítélte az énekesnőt, valamint ezalatt az idő alatt havonta kétszer pszichiátriai kezelésekre kell járnia, valamint részt kell vennie egy autóvezetői tanfolyamon, amit direkt az ittas vezetés miatt eltiltott sofőrök számára hoztak létre. Ezen felül az ítéletben szerepel egy egynapos börtönbüntetés is, azonban ezt már letöltötte Britney, így nem kell újra bevonulnia. Ezenfelül 571 dolláros pénzbírságot kell kifizetnie.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Lesifotó készült Britney Spearsről − Így néz ki az énekesnő, miután kijött a rehabról

A popsztárt csütörtökön kapták lencsevégre Kaliforniában, alig egy nappal azután, hogy elhagyta a rehabilitációs intézményt. Britney Spearsnek nemsokára bíróság elé kell állnia.

Britney Spears a gyermekei miatt hozta meg azt a döntést, hogy önként bevonul az elvonóra

Mindössze néhány napja derült ki, hogy a világsztár önszántából jelentkezett az elvonóra. Azóta egyre több részlet derül ki Britney Spears döntésének hátteréről.

Addig jár a korsó a kútra: letartóztatták Britney Spearst ittas vezetés miatt

Pár hónappal ezelőtt több pletyka is szárnyra kapott arról, hogy az énekesnő egy átmulatott este után volán mögé ült. Bár Britney Spears akkor nem került bajba, most fülön csípték őt a rendőrök.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu