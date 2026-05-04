Véget ért Britney Spears tárgyalása: bűnösnek vallotta magát a világsztár

Britney Spears bűnösnek vallotta magát a hétfői tárgyalása során. Az énekesnő nem vett részt személyesen a meghallgatáson, azonban az ügyvédjén keresztül vádalkut kötött és elismerte az ittas vezetés vétségét. A bíróság figyelembe vette, hogy a popsztár együttműködő volt és önként bevonult egy rehabilitációs intézménybe, ezért végül enyhébb büntetést szabtak ki rá. Mutatjuk a részleteket.

Britney Spears megúszta enyhe büntetéssel az ittas vezetést

Britney Spears ittas vezetése Az énekesnőt március elején ittas vezetés gyanújával letartóztatták Kaliforniában.

Kaliforniában. Az éjszakát a rendőrségen töltötte, azonban reggel hazamehetett.

Néhány nappal később a menedzsmentjén keresztül jelezte, hogy elvonóra megy és a következő hetekben a gyógyulásra fog koncentrálni.

Nem sokkal később kiderült, hogy a két fia, Jayden James és Sean Preston is támogatják az édesanyjukat a felépülésében.

Britney Spears exférje, Sam Asghari is a támogatásáról biztosította a korábbi szerelmét.

Az énekesnő végül több mint egy hónapot töltött a rehabon és végül április végén hagyta el az intézményt. Ekkor döntött úgy, hogy az ügyvédje tanácsára vádalkut köt a bírósággal.

Véget ért Britney Spears bírósági tárgyalása

A People információi szerint május 4-én tartották az énekesnő tárgyalását, ahol Britney végül nem jelent meg. Ennek ellenére az ügyvédjén keresztül jelezte, hogy bűnösnek vallja magát és elfogadja a rá kiszabott büntetést. A Ventura megyei bíró, Matthew Nemerson 12 hónapos próbaidőre ítélte az énekesnőt, valamint ezalatt az idő alatt havonta kétszer pszichiátriai kezelésekre kell járnia, valamint részt kell vennie egy autóvezetői tanfolyamon, amit direkt az ittas vezetés miatt eltiltott sofőrök számára hoztak létre. Ezen felül az ítéletben szerepel egy egynapos börtönbüntetés is, azonban ezt már letöltötte Britney, így nem kell újra bevonulnia. Ezenfelül 571 dolláros pénzbírságot kell kifizetnie.

