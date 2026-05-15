Le ne maradj! Air fryer féláron és további szuper kedvezmények a SPAR üzleteiben

Ha tavaszi nagybevásárlásról van szó, akkor irány a SPAR! Az új kedvezményekkel akár 20-25%-ot is spórolhatsz a bevásárlásod végösszegéből. Nem hiszed? Akkor mutatjuk a legfrisebb akciókat! Mindegy, hogy élelmiszerekről, háztartási termékekről, vagy air fryerekről van szó, az üzletlánc boltjaival nem lőhetsz mellé!

Air fryer féláron és más szuper akciók a SPAR-ban

A heti nagybevásárlás most sokaknál könnyebb döntés lehet, mert a SPAR új akciós kínálata tele van olyan termékekkel, amelyek szinte minden háztartásban gyorsan fogynak – adta hírül a Mindmegette.hu. A hírportál tájékoztatása szerint a friss, május 14-20-ig tartó akciós szórólap szerint nemcsak a nassolnivalókat és a gyors vacsoramentőket árazta le, de több népszerű háztartási termék és egy látványos konyhai kisgép-akció is bekerült a kedvezmények közé. Aki figyeli az árakat, annak most érdemes lehet tudatosan összeírni a bevásárlólistát.

A SPAR-akciókkal egyszerűvé válik a tavaszi nagybevásárlás

A kedvencek most olcsóbban kerülhetnek a kosárba

A hűtött édességek rajongói biztosan örülnek annak, hogy 20 százalékkal olcsóbb minden hűtött Kinder multipack és a Pöttyös Túró Rudi családi csomag. Ezek a termékek sok családban alapdarabnak számítanak: uzsonnához, hétvégi kiránduláshoz vagy csak egy gyors édességnek is gyakran bekerülnek a hűtőbe.

A SPAR most azoknak is kedvez, akik gyorsan elkészíthető, mégis minőségi vacsorát keresnek. Minden gyorsfagyasztott Frosta haltermék 25 százalékos kedvezménnyel érhető el, ami különösen jó hír lehet azoknak, akik próbálnak több halat beépíteni az étrendjükbe. A Frosta termékei ráadásul sokszor percek alatt elkészíthetők, így egy hosszú munkanap után is kényelmes megoldást jelenthetnek.

Fűszerekből és szószokból is érdemes betárazni a SPAR-ban

A mostani akció egyik legjobb része, hogy olyan alapvető konyhai hozzávalók is olcsóbbak lettek, amelyekből szinte minden háztartásban folyamatos az utánpótlás. A SPAR-ban most minden Vegeta termék 30 százalékkal olcsóbban kapható, így aki rendszeresen használ ételízesítőt levesekhez, pörköltekhez vagy zöldséges fogásokhoz, most kedvezőbben töltheti fel a kamrát.