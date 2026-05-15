Halálcsapdába kerültek: 5 turista vesztette életét a magyarok kedvenc nyaralóhelyén

Borzalmas tragédia történt az egyik legkedveltebb ázsiai turistaparadicsomban. Egy átlagos nyaralós program hirtelen halálos merüléssé változott a Maldív-szigeteken. Az áldozatok között van egy anya és a lánya is.

Öt turista nem akart mást, csak egy csodás napot eltölteni a kristálytiszta víz mélyén, de a búvárkodás végül az életükbe került. A Maldív-szigetek sok magyar nyári úti célja, így jó tudni, hogy milyen programokkal érdemes vigyázni.

  • Az öt fős turistacsoport hajóval ment a Vaavu-atollhoz.
  • A víz alatti barlangokat akarták felfedezni.
  • Az első merülésből már nem tértek vissza, mind meghaltak.

Az olasz turistacsoport a Maldív-szigetek egyik legnépszerűbb korallzátonyokból és elsüllyedt vulkanikus hegyekből álló régióját, a Vaavu-atollt szerette volna megnézni. Számos vezetett program kínál itt kellemes időtöltést, akár a homokos és békés tengerpartra vágyik valaki, akár cápákkal aludna vagy rájákkal úszna. Ez a terület kiváló lehetőség az élménydús és egzotikus kikapcsolódásra. Ijesztő, hogy pár hete épp itt történt cápatámadás, most pedig búvárok lelték halálukat ott, ahová évről vére egyre több család utazik.

Hasonló gondolatokkal vághatott neki az öt olasz turista is a Maldív-szigetekhez tartozó atoll felfedezésének, de az ő számukra ez a túra sajnos tragédiával ért véget. A csoport a Duke of York búvárhajó fedélzetéről merült körülbelül 54 méter mélyre Alimathaa közelében, hogy bejárják a víz alatti barlangokat. A Mirror szerint azonban többé nem sikerült feljutniuk a felszínre. A helyi hatóságok csütörtöki jelentése alapján, a tragédia pontos részletei egyelőre nem ismertek. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Nagy azonban az esélye, hogy beragadtak az egyik barlangban és elfogyott az oxigénjük.

Az áldozatok között volt Monica Montefalcone egyetemi professzor és 20 éves lánya, Giorgia Sommacal is, továbbá a torinói Muriel Oddenino, a padovai Gianluca Benedetti és a borgomanerói Federico Gualtieri is.

