A Pentagon kiadta az ufóaktákat... És amit Európa fölött találtak, attól leesik az állad

Fénygömbök, furcsa mozgások és egy rejtélyes európai hotspot: beleástuk magunkat az amerikai ufóaktákba. Mutatjuk, mit találtunk!
Szemezgettünk az amerikai ufóaktákból és olyat találtunk, amitől ledobod a hajad
- A Pentagon több száz oldalnyi korábban titkos ufóaktát tett közzé.
- A jelentésekben feltűnően sok észlelés kapcsolódik Európához és a mediterrán térséghez.
- Az egyik legbizarrabb esetben egy „izzó gömb” állítólag olyan manővereket végzett, amit katonai gépek sem tudtak lekövetni.
Ha azt hitted, hogy az ufósztorik kizárólag a sivatagos Amerikáról, konteós Facebook-csoportokról és alumíniumfóliás sapkákról szólnak, akkor kapaszkodj meg, mert a Pentagon most olyan aktákat tett közzé, amelyek még a legnagyobb szkeptikusok szemöldökét is megemelhetik. Az amerikai védelmi minisztérium több korábban titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra az úgynevezett UAP-okról – vagyis azonosítatlan légköri jelenségekről. (Igen, ez a modern, hivatalos neve annak, amit mi egyszerűen csak ufónak hívunk.)
Az aktákban katonai jelentések, pilóták beszámolói, videók és több évtizednyi furcsa észlelés szerepel. A legizgalmasabb fordulat viszont nem az, hogy „valaki látott valamit az égen”, hanem az, hol történtek ezek az esetek.
Meglepő módon a dokumentumokban feltűnően sok bejelentés kötődikaz Európa fölötti légtérhez és a mediterrán régióhoz – többek között Görögország, a Földközi-tenger térsége és közel-keleti-európai útvonalak is gyakran felbukkannak.
És most jön az a rész, aminél konkrétan megálltunk egy pillanatra a böngészésben.
Az egyik frissen nyilvánosságra került katonai jelentés szerint egy amerikai gép egy „szuperforró”, izzó gömböt észlelt egy éjszakai küldetés során. A beszámoló szerint az objektum hirtelen irányváltásokra volt képes, extrém gyorsan mozgott, majd – mintha egy sci-fi forgatókönyvéből lépett volna elő – állítólag több kisebb objektumra „vált szét”. A pilóták egyszerűen nem tudták tartani vele a tempót. Ha ez egy streamingsorozat jelenete lenne, itt jönne be a feszült zenei aláfestés.
Persze a Pentagon továbbra is azt hangsúlyozza, hogy „nincs bizonyíték földönkívüli életre”. A legtöbb észlelés mögött idővel drónok, légköri jelenségek vagy egyszerű félreazonosítások állhatnak. De vannak olyan esetek, amelyekre még mindig nincs egyértelmű magyarázat.
A nagy kérdés tehát továbbra is adott. Tényleg csak a fények játékai lehetnek az észlelések, vagy valami egészen más? Egy biztos, amikor a Pentagon egyik napról a másikra, maga pakolja ki az ufódossziékat az asztalra, azért az ember ösztönösen felnéz az égre. Csak úgy… biztos, ami biztos.
