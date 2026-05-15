A Pentagon kiadta az ufóaktákat... És amit Európa fölött találtak, attól leesik az állad

Fénygömbök, furcsa mozgások és egy rejtélyes európai hotspot: beleástuk magunkat az amerikai ufóaktákba. Mutatjuk, mit találtunk!

A legtöbb ufóészlelés Európában történt.

Forrás: 123rf

Szemezgettünk az amerikai ufóaktákból és olyat találtunk, amitől ledobod a hajad A Pentagon több száz oldalnyi korábban titkos ufóaktát tett közzé.

A jelentésekben feltűnően sok észlelés kapcsolódik Európához és a mediterrán térséghez.

Az egyik legbizarrabb esetben egy „izzó gömb” állítólag olyan manővereket végzett, amit katonai gépek sem tudtak lekövetni.

Ha azt hitted, hogy az ufósztorik kizárólag a sivatagos Amerikáról, konteós Facebook-csoportokról és alumíniumfóliás sapkákról szólnak, akkor kapaszkodj meg, mert a Pentagon most olyan aktákat tett közzé, amelyek még a legnagyobb szkeptikusok szemöldökét is megemelhetik. Az amerikai védelmi minisztérium több korábban titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra az úgynevezett UAP-okról – vagyis azonosítatlan légköri jelenségekről. (Igen, ez a modern, hivatalos neve annak, amit mi egyszerűen csak ufónak hívunk.)

Az aktákban katonai jelentések, pilóták beszámolói, videók és több évtizednyi furcsa észlelés szerepel. A legizgalmasabb fordulat viszont nem az, hogy „valaki látott valamit az égen”, hanem az, hol történtek ezek az esetek.

Meglepő módon a dokumentumokban feltűnően sok bejelentés kötődikaz Európa fölötti légtérhez és a mediterrán régióhoz – többek között Görögország, a Földközi-tenger térsége és közel-keleti-európai útvonalak is gyakran felbukkannak.

És most jön az a rész, aminél konkrétan megálltunk egy pillanatra a böngészésben.

A Pentagon által közzétett kép.

Forrás: US Department of War

Az egyik frissen nyilvánosságra került katonai jelentés szerint egy amerikai gép egy „szuperforró”, izzó gömböt észlelt egy éjszakai küldetés során. A beszámoló szerint az objektum hirtelen irányváltásokra volt képes, extrém gyorsan mozgott, majd – mintha egy sci-fi forgatókönyvéből lépett volna elő – állítólag több kisebb objektumra „vált szét”. A pilóták egyszerűen nem tudták tartani vele a tempót. Ha ez egy streamingsorozat jelenete lenne, itt jönne be a feszült zenei aláfestés.