Meztelenül találtak rá a vécén Emilia Clarke-ra: ez volt a legkínosabb pillanata a Trónok harcában

Simon Benedek
2026.05.04.
A Trónok harca Daenerys Targaryenje megosztotta, melyik volt a legkínosabb jelenete az ikonikus sorozat forgatásán. Emilia Clarke-ot szörnyű állapotban találták meg a mosdóban az egyik forgatáson.

Emilia Clarke nagyon kínos helyzetbe került a Trónok harca egyik forgatási napján. A sorozat főszereplője az egyik ikonikus jelenet forgatása miatt került kellemetlen helyzetbe. 

Emilia Clarke ruha nélkül, művérben ázva volt a vécében a Trónok harca forgatásán

A tények kedvéért Emilia Clarke alakította Daenerys Targaryent a Trónok harca című sorozatban. A színésznőnek több alkalommal is meg kellett szabadulnia a ruháitól a forgatásokon. Az egyik legkellemetlenebb pillanata is egy ilyen jelenethez fűződik, de furcsa módon nem a meztelenség volt benne a legcikibb – számolt be a Daily Mail

A színésznő Jimmy Kimmel műsorában idézte fel azt a legkínosabb jelenetet, amely a Trónok harca forgatásán történt vele. Bizonyára a legtöbb rajongó számára ismerős az a jelenet, amelyben Daenerys Targaryenként egy ló szívét fogyasztja el, ami természetesen csupa vér volt. A színésznő elárulta, milyen kellemetlenséget okozott a ragacsos művér a jelenet során. 

„A szív olyan volt, mint egy hatalmas gumicukor, amit művér borít. Annak viszont undorító íze volt, undorító. A művér ráadásul hihetetlenül ragacsos és tetőtől talpig be voltam vele kenve, ezért folyton odaragadtam saját magamhoz, vagy bármihez, amihez hozzáértem. A legkínosabb az volt, amikor egyszer csak eltűntem a forgatásról, mert hozzáragadtam a vécéhez” – mondta a műsorban Emilia Clarke, ami hatalmas nevetést váltott ki a műsorvezetőből és a nézőkből is.

A színésznő később azt is hozzátette, hogy teljesen meztelen volt a jelenet során, ami még kínosabbá tette a helyzetet, amikor végül rátaláltak a vécén, hogy segítsenek neki. 

