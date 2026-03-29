Legnépszerűbb témáink

Senki sem hiszi el, hogy 70 éves! Geena Davis 20 évet is letagadhat - Fotó

AFP -
Világsztár színésznő Geena Davis
Horváth Angéla
2026.03.29.
A 80-as évek díváján nem fog az idő! Geena Davis 70 évesen is friss, energikus és fiatalos, tele tervekkel.

A 70 éves színésznő a chicagói C2E2 2026 rendezvényen lépett színpadra. A beszélgetésen felidézte pályafutása fontos állomásait. A közönség azonban nemcsak a történetein ámult: Geena Davis mintha csak fiatalodna, akár 20 évet is letagadhat. 

Geena Davis életéből már csak egy szerep hiányzik

Geena Davis pályafutása során szinte minden műfajban kipróbálta magát, de van egy dolog a bakancslistáján, amit még nem tudott kipipálni: elárulta, hogy szívesen szerepelne egy Marvel-filmben. Korábban a Star Wars-univerzum vonzotta, de ma már inkább egy képregényes produkcióban látná magát viszont szívesen. Mint mondta, akár egy negatív karaktert is örömmel eljátszana, és azt is hozzátette: lehet, ideje lenne végignéznie a Marvel figuráit, hátha talál köztük hozzá illőt.

Geena Davis az 1980-as években robbant be Hollywoodba, többek között a Beetlejuice és A légy című filmekkel. Az igazi szakmai áttörést Az alkalmi turista hozta meg számára, amelyért Oscar-díjat kapott. A színésznő háromgyermekes édesanya: lánya, Alizeh, valamint ikerfiai, Kaiis és Kian korábbi férjétől, Reza Jarrahy iráni-amerikai plasztikai sebésztől születtek.

