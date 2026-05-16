Palvin Barbara elképesztően sikkes kismama: fekete-fehér összeállításával mindenkit lenyűgözött Cannes-ban – FOTÓ

Palvin Barbara ismét bebizonyította, hogy a visszafogott elegancia sokszor sokkal látványosabb, mint a túlzásba vitt vörös szőnyeges szettek. A magyar modell férjével, Dylan Sprouse-szal együtt érkezett a Karma vetítésére a 79. Cannes-i Filmfesztiválon.

Palvin Barbara bebizonyította, hogy a letisztult elegancia mindig működik

Forrás: Getty Images Europe

Palvin Barbara kismamaként is elképesztően stílusos

Az egész világ egy emberként örül Palvin Barbi és Dylan Sprouse boldogságának: a sztárpár ugyanis első közös gyermekét várja. A magyar szupermodell Cannes-ban már gömbölyödő pocakkal jelent meg, a rajongók pedig azonnal elárasztották gratulációkkal a közösségi oldalakat. A várandósság híre sokakat különösen meghatott, hiszen Barbi korábban őszintén beszélt arról, hogy endometriózissal küzd.

A 32 éves modell korábban egy halványkék, uszályos estélyiben is a vörös szőnyegre lépett, de nemcsak arról a megjelenéséről beszélnek most a divatrajongók. Barbi pénteken, a Karma vetítésén egy hófehér inget és egy fekete, földig érő szoknyát választott, amely egyszerre hatott modernnek, nőiesnek és időtlenül elegánsnak. A letisztult szabásvonalak tökéletesen kiemelték természetes szépségét és gömbölyödő pocakját, miközben az egész összeállítás könnyed és kifinomult maradt.

A rajongók szerint a modell egyszerűen ragyog, sokan pedig már most a világ egyik legstílusosabb kismamájának nevezik.

Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse

Forrás: GC Images

A rajongók különösen azt imádják Palvin Barbara stílusában, hogy sosem akar mindenáron feltűnő lenni. Nem harsány darabokkal próbál kitűnni, mégis mindig az egyik legstílusosabb sztárként emlegetik. Most is elég volt egy klasszikus fekete-fehér összeállítás és néhány finom részlet ahhoz, hogy minden tekintet rá szegeződjön. Dylan Sprouse szintén elegáns fekete öltönyben érkezett, így a páros megjelenése tökéletes összhangban volt.

