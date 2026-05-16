Heidi Klum és Seal 20 éves fiától eldobod az agyad: Henry Samuel Cannes-ban tűnt fel modell édesanyja oldalán

Simon Benedek
2026.05.16.
Az 52 éves szupermodell lenyűgöző megjelenéssel érkezett a cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál ideje alatt megrendezett House of Magnum partira. Heidi Klumot 20 éves fia, Henry Samuel is elkísérte az eseményre.

A legendás német modell, Heidi Klum fia Párizsban lépett életében először a kifutóra, mint nemzetközi modell. Henry Samuel azóta is a szakmában van, akárcsak édesanyja, aki 52 évesen vonzza a tekinteteket. 

Heidi Klum Cannes-ban.
Forrás:  Getty Images
  • Heidi Klum 52 évesen is a divatvilág egyik legnagyobb sztárja, Cannes-ban is minden tekintetet magára vonzott.
  • Fia, Henry Samuel Párizsban debütált kifutómodellként, és azóta egyre aktívabb a nemzetközi divatéletben, ezúttal is feltűnt anyja oldalán.
  • Sőt: anya és fia először jelentek meg együtt kifutón a Magnum márka látványos divatbemutatóján.

Heidi Klumot fia is elkísérte Cannes-ba

Heidi Klum egy különleges, pánt nélküli, fűzős, gyöngyökkel díszített felsőrésszel és rojtos szoknyával készült ruhát viselt, amelyhez klasszikus tűsarkút párosított. A szupermodell most először fiával, Henry Samuellel együtt érkezett Franciaországba. Henry már maga is modellkarriert épít, és ezúttal egy bő szabású, barna öltönyben jelent meg édesanyja oldalán – felsőtestét részben szabadon hagyva. Heidi Klum fia Párizsban debütált, mint modell, és egyre gyakrabban jelenik meg édesanyja oldalán nyilvános eseményeken.

CANNES, FRANCE - MAY 14: Henry Samuel Klum attends The House of Magnum afterparty to celebrate fashion, pleasure and craftsmanship at Palais Stephanie on May 14, 2026 in Cannes, France. (Photo by Victor Boyko/Getty Images for Magnum)
Henry Samuel, Heidi Klum és Seal fia.
Forrás: Getty Images Europe

A Magnum márka debütáló divatbemutatóján is együtt szerepeltek, amelyet az ismert stylist Law Roach álmodott meg. A rendezvényen életükben először anya és fia közösen is végigvonultak a kifutón. A fiú egyébként a német modell korábbi házasságából született. Az édesapja a brit énekes-dalszerző, Seal. Heidi Klum gyerekei közül Leni is elbűvölte már modellként szépségével a világot korábban, miután édesanyja oldalán szerepelt nyilvános eseményeken és önálló modellkarrierbe kezdett.

Henry Samuel az utóbbi időben nem véletlen egyre aktívabb a modellvilágban, szeretne ő is híres anyja nyomdokaiba lépni. Klum pedig több interjúban is elmondta, hogy fia gyakran kíséri el eseményekre, ami számára különleges élmény, mivel együtt élhetik át a divatvilág legnagyobb pillanatait.

Stefanie Giesinger, Henry Samuel és az édesanyja, Heidi Klum a Magnum márka divatbemutatóján.
Forrás:  Northfoto 

