3 étel, amivel elkerülheted a szívproblémákat - Az infarktust is segítenek megelőzni

Nem kell méregdrága csodaszerekre költened, hiszen a megoldás valószínűleg már most is ott lapul a konyhádban. Mutatunk tehát néhány olyan alapanyagot, amit ha beépítessz a mindennapi étrendedbe, olyan természetes védőpajzsot vonsz a szervezeted köré, ami hosszú évtizedekre garantálja a gondtalan, aktív életet mindenféle szívprobléma nélkül.
- A szíved éppsége attól is függ milyen ételeket fogyasztassz.
- A betegség nem csak az időseket fenyegeti, fiatalkorban is kialakulhat.
- Ezzel a 3 egészséges étellel garantáltan elkerülheted a szívproblémákat.
Az étrended hozzájárul a szív erődösédéhez
Nem is gondolnád, de az egészséged elsősorban a tányérodon dől el; az, amit a mindennapi étkezések során elfogyasztasz, első kézből járul hozzá a szervezeted és az immunrendszered megerősítéséhez. A helytelen táplálkozás azonban olyan visszafordíthatatlan terhelést jelent a szívedre nézve, amit a későbbiekben már rendkívül nehéz, vagy szinte lehetetlen feladat lesz helyrebillenteni.
Sokan már ezt az alapvető dolgot sem veszik figyelembe, és elkövetik azt a hibát, hogy csak akkor kapnak észbe, amikor a szervezetük már vészjelzéseket küld, pedig a bajt sokkal könnyebb megelőzni, mint helyrehozni.
Éppen ezért, ha folyamatosan nehéz, zsíros és feldolgozott élelmiszerekkel terheled a szervezetedet, azzal szép lassan elzárod a saját ereidet, és feleslegesen kényszeríted túlélő üzemmódba a szívedet.
Nem csak az időseket érinti
Sokan azt gondolják, hogy a szívbetegségek csak idős korban jelentkeznek, azonban ez nem több, mint téves információ, ugyanis a szív- és érrendszeri problémák mára már valóságos népbetegségnek számítanak.
A legfrissebb statisztikák szerint ráadásul ezek a panaszok egyre inkább fenyegetik a 20-as, 30-as éveikben járó fiatalokat is.
Kezdetben habár csak ártatlannak tűnnek a tünetek, később azonban többen esnek át infarktusokon a rossz életmódbeli tényezők miatt. Sokan gyakran fel sem ismerik a kiváltó okokat, azonban a megfelelő mozgáskultúra kialakításával és a tudatos étkezéssel ezek a súlyos bajok sikeresen megelőzhetővé válnak.
Ezekkel az ételekkel elkerülheted a kardiológust
Szerencsére a folyamat megfordítható, és a konyhád azonnal a legfőbb szövetségeseddé válhat a gyógyulásban.
Nem kell radikális diétákba kezdened, vagy íztelen ételeket kényszerítened magadra, csupán okosan kell megválogatnod a következő bevásárlás tartalmát.
A természet ugyanis tálcán kínálja azokat a tiszta alapanyagokat, amelyek célzottan képesek kipucolni az érfalakat, és megerősíteni a szívizmokat.
Mutatjuk azt a 3 csodaételt, aminek rendszeres foygasztása mellett messzire elkerülheted a kardiológust:
- Lazac
Ha létezik tökéletes fegyver a szív- és érrendszeri betegségek ellen, akkor a lazac biztosan az. Ez a fenséges hal csurig van omega-3 zsírsavakkal, amelyek úgy működnek a szervezetedben, mint egy belső tisztítótűz. Egyszerre képesek csökkenteni a gyulladásokat, normalizálni a vérnyomást, és emellett a veszélyes vérrögök kialakulását is megakadályozzák.
A kardiológusok szerint már azzal is éveket nyerhetsz, ha hetente legalább kétszer az asztalodra kerül ez a fogás, hiszen a benne lévő tápanyagok rugalmasan tartják az érfalakat, ráadásul még eszméletlenül finom is.
- Spenót
A nagymamának igaza volt, amikor a zöldségeket erőltette, a spenótot ugyanis a szív igazi testőreként tartják számon. Ez a leveles zöldség tele van káliummal és magnéziummal, amelyek elengedhetetlenek a szívizmok megfelelő működéséhez. Ami azonban még ennél is fontosabb az az, hogy a spenótban található, nagy mennyiségű nitrát bizonyítottan tágítja az ereket, ezáltal pedig jelentősen tehermentesíti a ketyegődet a mindennapos stressz hatásai alól.
- Dió
Nem kell messzire menned az igazi egészségért, a kamra mélyén lapuló dió ugyanis felér egy orvosi recepttel. Ez a rágcsálnivaló tele van olyan jótékony hatású, telítetlen zsírsavakkal és antioxidánsokkal, amelyek szinte azonnal csökkentik a szervezetben a „rossz” koleszterin szintjét.
Ha minden egyes nap elnassolsz egy kis marékkal belőle, azzal egy láthatatlan, mégis brutálisan erős védővonalat húzol a szíved köré a szívroham ellen.
