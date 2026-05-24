2026. máj. 24., vasárnap

0-24-ben ápolóra szorul Phil Collins: sokkoló interjút adott a zenészlegenda

Ezer meg egy egészségi gonddal küzd a zenész. Phil Collinsról ápoló gondoskodik.

A hétszeres Grammy-díjas énekesnek egy 2007-es gerincsérülés óta folyamatosan romlik a mozgása, öt térdműtéten is átesett, de ennek ellenére ma már segítség nélkül lábra sem tud állni. Bár 2022-ben Phil Collins hivatalosan is visszavonult, egy 2024-es dokumentumfilm szerint a zenész még mindig nem tudta feldolgozni, hogy idegkárosodása miatt végleg le kellett mondania a dobolásról. Azt már nem tervezi, hogy valaha még színpadra áll, de vannak ötletei, amit szeretne még megvalósítani. 

Bentlakásos ápoló segíti Phil Collinst

A Genesis legendája a BBC Breakfast című műsorában nyíltan beszélt a különféle betegségekkel való küzdelméről. Azt sem titkolta, hogy ma már a mindennapjaiban is segítségre szorul. „Az elmúlt 18 hónap jól telt. Azelőtt viszont nem ment olyan jól. Minden egyszerre ért utol. Ami csak rosszul sülhetett el, az rosszul is sült el. Voltak térdproblémáim már egy ideje, de turnéztam is így. Végül azonban térdműtétre volt szükségem. Ötször kellett megműteni, mert vagy folyamatosan elfertőződött vagy eltört” − idézi a Mirror. A zenész arra a kérdésre, hogy valaha színpadra áll-e még, így válaszolt:  „Nem igazán tudom elképzelni.”

Phil Collins utoljára 2022 márciusában lépett fel a londoni O2 Arénában.

Veseproblémákkal is küzd 

„Van egy 24 órás bejáró ápolóm, aki gondoskodik arról, hogy a gyógyszereimet a megfelelő módon szedjem. A kórházban elkaptam a Covidot. A veséim kezdtek leállni” − mondta el a zenész, akiről korábban olyan pletykák is felröppentek, hogy hospice házban haldoklik. Phil Collins arról is beszélt az interjúban, hogy stúdiómunkákat még szívesen végezne és rengeteg le nem írt dalszövege van. 

