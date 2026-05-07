„Háromszög alakú, ezüstös fejük volt” − Goldie Hawn így találkozott a földönkívüliekkel

A színésznő régóta hisz a földönkívüliek létezésében, sőt, szeretett is volna találkozni velük. Goldie Hawn vágya pedig egy este teljesült. Ám, nem egészen azt kapta, amire számított.

Goldie Hawn elmesélte, mikor és hogyan találkozott földönkívüliekkel.

Goldie Hawn szerint a földönkívüliek léteznek A színésznő már fiatalon is hitt az idegenekben.

Tinédzserként egyszer találkozott is velük.

Még ma is élénken emlékszik arra, hogyan néztek ki.

A 80 éves Goldie Hawn nemrég beszélt arról, hogy milyen élmény volt találkozni a földönkívüliekkel. Az, amit a színésznő évekkel korábban átélt, több volt puszta UFO-észlelésnél, hiszen látta az idegeneket, és meg is érintették őt.

Goldie Hawn a Jimmy Kimmel Live! című műsorban mesélt a hátborzongató élményről. A színésznő leszögezte, hogy nagyon szeretett volna átélni egy ilyen találkozást, de nem hitte, hogy erre valóban sor is kerülhet. A földönkívüliek tinédzserkorában látogatták meg, amikor még táncosként dolgozott Kaliforniában. Éjszaka hirtelen megmagyarázhatatlan fáradtság lett úrrá rajta. Abba kellett hagynia a táncot, és lepihent az egyik barátja autójában.

„Egy magas hangot hallottam, és emlékszem, hogy nem tudtam megmozdulni. Teljesen lebénultam. Két alak, háromszög alakú, ezüstös színű fejjel nézett rám” – mesélte a színésznő, aki azt is hozzátette, hogy tudta, a két földönkívüli telepátiával kommunikál egymással. „Megérintették az arcomat, ami olyan volt, mintha Isten ujjai érintenének meg.”

Nem Goldie Hawn volt az egyetlen, aki isteni jelenlétként fogta fel a földönkívüliek látogatását, egy magyar fiú is hasonló érzésekről számolt be. A színésznő nagyon elérzékenyült, amikor felidézte az eseményeket, és kiemelte, végig érezte a földönkívüliek jó szándékát.

