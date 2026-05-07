„Háromszög alakú, ezüstös fejük volt” − Goldie Hawn így találkozott a földönkívüliekkel

Megdöbbentő történetet mesélt a napokban egy talk show vendégeként a színésznő. Goldie Hawn ugyanis részletesen beszámolt arról az estéről, amikor meglátogatták őt a földönkívüliek.

A színésznő régóta hisz a földönkívüliek létezésében, sőt, szeretett is volna találkozni velük. Goldie Hawn vágya pedig egy este teljesült. Ám, nem egészen azt kapta, amire számított. 

Goldie Hawn szerint a földönkívüliek léteznek

  • A színésznő már fiatalon is hitt az idegenekben.
  • Tinédzserként egyszer találkozott is velük.
  • Még ma is élénken emlékszik arra, hogyan néztek ki. 

A 80 éves Goldie Hawn nemrég beszélt arról, hogy milyen élmény volt találkozni a földönkívüliekkel. Az, amit a színésznő évekkel korábban átélt, több volt puszta UFO-észlelésnél, hiszen látta az idegeneket, és meg is érintették őt.

Goldie Hawn a Jimmy Kimmel Live! című műsorban mesélt a hátborzongató élményről. A színésznő leszögezte, hogy nagyon szeretett volna átélni egy ilyen találkozást, de nem hitte, hogy erre valóban sor is kerülhet. A földönkívüliek tinédzserkorában látogatták meg, amikor még táncosként dolgozott Kaliforniában. Éjszaka hirtelen megmagyarázhatatlan fáradtság lett úrrá rajta. Abba kellett hagynia a táncot, és lepihent az egyik barátja autójában. 

„Egy magas hangot hallottam, és emlékszem, hogy nem tudtam megmozdulni. Teljesen lebénultam. Két alak, háromszög alakú, ezüstös színű fejjel nézett rám” – mesélte a színésznő, aki azt is hozzátette, hogy tudta, a két földönkívüli telepátiával kommunikál egymással. „Megérintették az arcomat, ami olyan volt, mintha Isten ujjai érintenének meg.”

Nem Goldie Hawn volt az egyetlen, aki isteni jelenlétként fogta fel a földönkívüliek látogatását, egy magyar fiú is hasonló érzésekről számolt be. A színésznő nagyon elérzékenyült, amikor felidézte az eseményeket, és kiemelte, végig érezte a földönkívüliek jó szándékát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
