Könyvekben és filmekben már számtalan alkalommal találkozhattál velük te is, de mi a helyzet a valósággal? Vajon tényleg létezik Magyarországon egy olyan térség, ahol gyakoriak az UFO-észlelések? Erre egy hazai ufókutató adott választ.

Forrás: 123rf.com

Az nem titok, hogy léteznek földönkívüliek, az UFO-észlelésekkel kapcsolatban azonban még mindig megoszlanak a vélemények: vannak, akik minden furcsa égi jelenséget az idegeneknek tulajdonítanak, mások pedig örök szkeptikusként állnak a témához.

Valóban meglátogatnak minket bizonyos időközönként, és ha igen, hol találkozhatunk velük itthon a legnagyobb eséllyel? Többek között ezekre is megadta a választ nemrég Sós Dóra szegedi ufókutató a Délmagyarnak adott interjújában.

A szakértő évek óta foglalkozik UFO-észlelésekkel és találkozásokkal, elmondása alapján pedig Szeged környékén van a legnagyobb esély egy hasonló élmény átélésére. Innen ugyanis rendszeresen érkeznek észlelések. Az ilyen beszámolók között sok csupán távoli fényekről vagy azonosítatlan égi objektumokról szól. Azonban vannak igen hátborzongató történetek is. Az egyik a Tisza partján fekvő Sárga üdülőtelepen történt, ebben egy többszintes jármű szállt le az egyik épület tetejére. De Sándorfalván is többször láttak már szürke földönkívülieket, amelyeknek még a lábnyomait is sikerült azonosítani.

Tehát, ha itthon szeretnél a saját szemeddel is ufót látni, akkor irány Szeged!

