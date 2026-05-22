Teljesen téveszmések: Sarah Ferguson és András szentül hiszi, Eugénia babája miatt visszafogadja őket a család

york Andrew Mountbatten-Windsor sarah ferguson terhesség Eugénia hercegnő
Bár Károly király boldog, hogy új gyerek érkezik a York családba, ez semmit nem változtat a kialakult viszonyokon. Bennfentesek szerint azonban Sarah Ferguson és András, volt yorki herceg úgy gondolja fiatalabb lányuk, Eugénia hercegnő terhessége az ő megítélésüket is javítja.

Királyi szakértők szerint nem történhet olyan, hogy András és Sarah Ferguson ismét a királyi család megbecsült tagjai legyenek. Már eddig is rengeteget rontottak a monarchia hírnevén, és a helyzet csak egyre rosszabb: Andrew Mountbatten-Windsor ellen már nem csak hivatali visszaélés, de szexuális bűncselekmény miatt is nyomoznak. Ezen pedig Eugénia hercegnő várandóssága se segít. 

Eugénia hercegnő terhessége semmit nem változtat szülei helyzetén

Bennfentesek szerint Sarah Ferguson és András, volt yorki herceg herceg sokkal többet képzelnek bele Eugénia hercegnő terhességében, mint amennyi abban van. Már ami őket illeti. „András és Sarah Eugénia terhességét sokkal többnek tekintik, mint egy újabb boldog családi mérföldkőnek. Ritka lehetőségnek tartják, úgy vélik, a baba által lassan visszailleszkedhetnek a családba és részt vehetnek privát alkalmakon, keresztelőkön, születésnapi ünnepségeken. Szentül hiszik, hogy Eugénia harmadik gyereke menti meg őket, hiszen a gyerekeket mindenki szereti. Sarah különösen úgy érzi, hogy a családra, az unokákra és az anyaságra való összpontosítás kedvesebb képet fest a York családról, mint a botrányok, amelyek évek óta uralják velük kapcsolatosan a címlapokat” – idézi a jólértesültet a RadarOnline.  „A palotában az a szóbeszéd járja, hogy András és Sarah becsapják magukat, és teljesen téveszmében élnek, ha azt hiszik, hogy egy új baba semmissé teszi vagy akár csak enyhíti azokat a károkat, amelyet a monarchiának okoztak. Természetesen mindenki őszintén örül Eugénia terhességének, de hatalmas különbség van a gyermek érkezésének megünneplése és aközött, hogy Andrást rehabilitálják” – tette hozzá. 

Károly király örül, hogy újabb baba érkezik

A Buckingham-palota május elején jelentette be, hogy a 36 éves Eugénia hercegnő és férje, a 40 éves Jack Brooksbank harmadik gyermeküket várják. A hírnek a királyi család minden tagja és a 77 éves III. Károly király is örült. A párnak két fia van August Philip Hawke Brooksbank, aki 2021. február 9-én született, és öccse, Ernest George Ronnie Brooksbank, aki május 30-án töltötte be a 3. életévét. A hercegnő harmadik babája a néhai Erzsébet királynő 15. dédunokája lesz.

