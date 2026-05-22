Kutyatulajdonosként ezt mindenképp tudnod kell: ezért eszi meg kedvenced a saját ürülékét

A kutyák nagyon hűségesek, okosak és remekül lehet őket tanítani. Miért van akkor mégis az, hogy mérettől és fajtától függetlenül, időről időre megeszik a saját székletüket? Kutyatulajdonosként ezt hallanod kell az ürülékevésről!

Megvan az oka, miért eszi meg a kutya az ürülékét.

Kutyaszokás, ami kikészíti a gazdikat

Furcsa, hogy miközben a kutyákra intelligens társainkként gondolunk, egyetlen kutyaszokás előtt a mai napig értetlenül és elborzadva állunk. Miért eszik meg a fel nem szedett kutyapiszkot? A tudomány most választ ad: ösztönös, evolúciós szokás.

Amikor a kutya ürüléket eszik

A koprofágia, vagyis az ürülékevés a természetben nagyon is ismert jelenség, sőt, az állatvilágban gyakoribb, mint hinnénk. Különösen jellemző a kutyafélékre, ráadásul nemcsak a saját, de más állatok székletét is megehetik. Állatorvosok pár éve alaposabban is utánajárta, hogy mi lehet az oka ennek a házi kedvenceknél. A felmérésben több mint 3000 kutyatulajdonos vett rész: 23 százalékuk arról számolt be, hogy háziállata már legalább egyszer evett ürüléket, 16 százalékuk pedig állítja, ez már legalább hatszor megtörtént.

A tudósok azt is megállapították, hogy a székletet fogyasztó kutyák mintegy 85 százaléka a friss, legfeljebb kétnapos ürüléket részesítette előnyben, sőt, legtöbbjük előnyben részesítette más kutya végtermékét.

Következtetésünk az, hogy a friss ürülék fogyasztása a természetben élő ősi kutyafélék veleszületett hajlamát tükrözi, amely megvédi a falka tagjait a székletben jelen lévő bélparazitáktól

– idézi a Sciencing Dr. Benjamin Hart kutatót. Úgy tűnik tehát, hogy amikor a kutya ürüléket eszik, egy ősi higiéniai ösztön parancsát teljesíti.

