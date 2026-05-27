A Grace klinika sztárja, Jesse Williams harmadszorra is apa lesz: gyönyörű feleségének már ekkora a babapocakja

A Grace klinika (Grey’s Anatomy) egykori sztárja, Jesse Williams és spanyol színésznő felesége, Alejandra Onieva első közös gyermeküket várják – jelentették be mindössze néhány hónappal azután, hogy teljes titokban összeházasodtak. A hírt Onieva egy 19 képből álló Instagram-posztban osztotta meg, ahol már jól láthatóan várandós.

A Grace klinika szereplői közül sokaknak Jesse Williams volt a kedvencük, így a rajongóknak nem kell bemutatni, ki is ő. A sorozatban Jackson Avery-t játszó színész újra szerelmes, nemrég házasodott. A friss szerelmes pár korábban azzal sokkolta a rajongókat, hogy a legnagyobb titoktartás mellett egy nagyon csendes és visszafogott ceremónia keretében mondta ki a boldogító igent. A szerelmesek nemrég újabb örömhírrel lepték meg a rajongóikat: első gyermeküket várják. Mindezt Alejandra Onieva egy Instagram-posztban jelentett be – számolt be a Daily Mail.

A Grace klinika sztárja és Onieva 2024 elején ismerkedtek meg egy forgatáson, majd kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult. A színész korábban hosszú ideig más párkapcsolatban élt, mielőtt nyilvánosságra került az új szerelme, amit hamarosan esküvő követett, majd nemrég egy friss gólyahír. Williams korábban Aryn Drake-Lee férje volt 2012 és 2020 között. Házasságuk alatt két gyerekük született, Sadie 2013 decemberében, Maceo 2015 októberében látta meg a napvilágot. A színész korában többször került a hírekbe amiatt, hogy a gyerekelhelyezésben nem sikerült egyezségre jutniuk az exével, ezért máig pereskednek.

