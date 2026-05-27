Ungár Anikó 77 évesen is olyan, mint egy istennő: az áttetsző felsőt is dívaként viseli - Fotó

Ungár Anikó neve már hosszú évekkel ezelőtt összeforrt az eleganciával. Gondosan választja meg a ruháit, ésosem látni olyan darabokban, melyekben ne lenne önazonos. Mostani szettje is ezt bizonyította: áttetsző fekete felsője visszafogottan szexi, pont annyit mutat, amennyit kell.

Ungár Anikó minden körülményke között elegáns

Ungár Anikó 77 évesen is remek formában van

Ungár Anikótól gyakran kérdezik, hogyan őrzi meg a formáját. Korábban már elárulta, szerinte a legfontosabb az, hogy az ember ne engedje elszaladni a súlyát, de ne is fogyjon le hirtelen túl sokat, mert a nagy súlyingadozás a bőrön és az izmokon is nyomot hagyhat.

A bűvésznő azt is elárulta, hogy nagyo odafigyel magára, és már pár deka hízás eseténe is szigorúbb lesz az étkezésében: ilyenkor nem eszik cukrot és kenyeret, és tapasztalatai szerint egy héten belül visszaáll a súlya. Úgy véli, a titok nem a szélsőséges diétákban, hanem a következetességben és a mértékletességben rejlik.

