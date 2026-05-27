Victoria Beckham szekrényéből választott ruhát Harper Beckham: így ment ebédelni Ibizán - Fotó

A könnyű, nyári darab Victoria Beckham saját divatmárkájának új kollekciójából származik, és Harper Beckham is imádja. A lány luxuskiegészítőkkel viselte a barna darabot: egy Bottega Veneta retikült és egy Hermès Oran szandált választott hozzá. A tini mosolyogva érkezett a családi ebédre, vele volt Romeo Beckham, a barátnője, Kim Turnbull és Victoria Beckham is. David Beckham ezúttal nem tartott velük, úgy tudni, a család 16 millió font értékű jachtján pihent. A Beckham család a héten érkezett Ibizára.

Victoria Beckham és lánya, Harper Beckham ugyanabban a ruhában

Forrás: Profimedia

Harper Beckham saját márkával rukkol elő a nyáron

Harper Beckhamről egyre többször írják, hogy édesanyja nyomdokaiba léphet a divat- és szépségiparban. A hírek szerint idén nyáron már saját, dél-koreai kozmetikumok ihlette szépségápolási márkával jelentkezik, amely elsősorban a Z és az Alfa generációt célozná. A Beckham házaspár korábban az Egyesült Királyságban bejegyeztette a HIKU BY Harper nevet, az Egyesült Államokban azonban akadályba ütköztek: az amerikai védjegyhivatal előzetesen elutasította a kérelmet, mert a név összetéveszthető már létező márkákkal. A döntés ellen hat hónapjuk van fellebbezni.

Victoria Beckham nemrég arról beszélt, hogy lánya saját bőrproblémái miatt kezdett komolyabban érdeklődni a szépségápolás iránt. Harper korábban aknéval küzdött, és édesanyja szerint azt mondta: „Szeretnék létrehozni egy márkát, mert nem akarom, hogy másoknak is át kelljen menniük azon, amin én keresztülmentem.”

