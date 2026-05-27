Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 27., szerda Hella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
sztárcsemete

Victoria Beckham szekrényéből választott ruhát Harper Beckham: így ment ebédelni Ibizán - Fotó

sztárcsemete Harper Beckham Victoria Beckham
Horváth Angéla
2026.05.27.
Harper Beckhamnek volt kitől tanulnia, már most otthonosan mozog a divat világában. Friss fotók szerint nem csak ötleteket csen az édesanyjától, Victoria Beckhamtől, hanem a ruhatárából is válogat. A 14 éves lányt Ibizán fotózták le ugyanabban a barna, virágmintás sifonruhában, amelyet néhány nappal korábban az édesanyja is viselt.

A könnyű, nyári darab Victoria Beckham saját divatmárkájának új kollekciójából származik, és Harper Beckham is imádja. A lány luxuskiegészítőkkel viselte a barna darabot: egy Bottega Veneta retikült és egy Hermès Oran szandált választott hozzá. A tini mosolyogva érkezett a családi ebédre, vele volt Romeo Beckham, a barátnője, Kim Turnbull és Victoria Beckham is. David Beckham ezúttal nem tartott velük, úgy tudni, a család 16 millió font értékű jachtján pihent. A Beckham család a héten érkezett Ibizára.

Victoria Beckham és lánya, Harper Beckham ugyanabban a ruhában
Victoria Beckham és lánya, Harper Beckham ugyanabban a ruhában
Forrás: Profimedia

Harper Beckham saját márkával rukkol elő a nyáron

Harper Beckhamről egyre többször írják, hogy édesanyja nyomdokaiba léphet a divat- és szépségiparban. A hírek szerint idén nyáron már saját, dél-koreai kozmetikumok ihlette szépségápolási márkával jelentkezik, amely elsősorban a Z és az Alfa generációt célozná. A Beckham házaspár korábban az Egyesült Királyságban bejegyeztette a HIKU BY Harper nevet, az Egyesült Államokban azonban akadályba ütköztek: az amerikai védjegyhivatal előzetesen elutasította a kérelmet, mert a név összetéveszthető már létező márkákkal. A döntés ellen hat hónapjuk van fellebbezni.

Victoria Beckham nemrég arról beszélt, hogy lánya saját bőrproblémái miatt kezdett komolyabban érdeklődni a szépségápolás iránt. Harper korábban aknéval küzdött, és édesanyja szerint azt mondta: „Szeretnék létrehozni egy márkát, mert nem akarom, hogy másoknak is át kelljen menniük azon, amin én keresztülmentem.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Tragikus hír: 17 évesen stroke-ot kapott, és elhunyt a népszerű énekesnő

A fellépése előtte érte a tragédia az énekesnőt. Andreea Micu csak 17 éves volt, a sztrók utáni kómából viszont már nem tudták felébreszteni.

Ben Affleck 20 éves lánya csak segítséggel tud járni: FOTÓK készültek róluk

Kétségbeejtő pillanatoknak voltak szemtanúi a járókelők Los Angelesben. Ben Affleck és Jennifer Garner legidősebb gyermeke alig állt a lábán, híres szülei egymást támogatva siettek vele az orvosi ügyeletre. Mutatjuk a részleteket!

Szívszorító mondatok Bruce Willis lányától: új részletek derültek ki a sztár mindennapjairól

Rumer Willis egy podcastben mesélt apja állapotáról. Bruce Willis lánya szívszorító részleteket árult el a súlyos betegséggel küzdő színészről!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu