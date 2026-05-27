Szívszorító mondatok Bruce Willis lányától: új részletek derültek ki a sztár mindennapjairól

Bruce Willisnél 2022-ben afáziát fedeztek fel, majd 2023-ban diagnosztizálták frontotemporális demenciával, miután jelentős beszéd- és viselkedésbeli változások jelentkeztek nála. A súlyos betegség gyors lefolyása ellenére a család életében továbbra is vannak olyan pillanatok, amelyek egyszerre fájdalmasak és felemelőek. Nemrég Bruce Willis lánya, Rumer Willis beszélt apja állapotáról és arról, hogy a család hogyan kezeli mindezt.

Rumer Willis és az apja, Bruce Willis 2015-ben.

Forrás: Getty Images

Ilyen most Rumer Willis és Bruce Willis kapcsolata

Rumer Willis a The Inside Edit podcastban beszélt arról, hogyan próbálják megőrizni a kapcsolatot Bruce Willis betegsége ellenére. Mint mondta, számára különösen fontos, hogy hároméves kislánya, Louetta még találkozhatott a nagypapájával.

„Nagyon hálás vagyok, hogy a lányom megismerhette őt. Nem tudom, a testvéreim gyerekei erre még lehetőséget kapnak-e” – fogalmazott Bruce Willis lánya.

Bruce Willis egyébként öt lány édesapja: három gyermeke a Demi Moore-ral közös házasságából, kettő pedig Emma Heming Willis-szel való kapcsolatából született. Rumer szerint a család a sokkoló diagnózis óta még szorosabban összezárt, és minden erejükkel próbálnak jelen lenni egymás életében.

Bruce Willis felnőtt lányai: Tallulah Willis, Rumer Willis és Scout LaRue Willis.

„Nem csináljuk tökéletesen, de folyamatosan azon vagyunk, hogy kapcsolatban maradjunk, és támogassuk egymást ebben a nehéz helyzetben” – mondta. A legmeghatóbb pillanatokat Rumer kislánya, a kis Louetta hozza a család életébe. A színész lánya elárulta, hogy Bruce arca minden alkalommal valósággal felragyog, amikor meglátja az unokáját:

„Amikor meglátogatjuk, teljesen felragyog. Annyira izgatott és annyira kedves vele”

Ha nincs idő személyesen beszélni, akkor videóhívással próbálkoznak

Nemrég derült ki, hogy Bruce Willis már nem él a családjával, külön otthont alakítottak ki neki, amely minden igényét kielégíti, és ahol az őt 24 órán át ellátó gondozócsapata is vele lakik. A család ezért nemcsak személyesen, hanem videóhívásokon keresztül is tartja a kapcsolatot vele. Ezek a rövid beszélgetések különösen fontosak számukra, hiszen Bruce Willis állapota folyamatosan változik.