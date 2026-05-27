2026. máj. 27., szerda

Rumer Willis

Szívszorító mondatok Bruce Willis lányától: új részletek derültek ki a sztár mindennapjairól

Simon Benedek
2026.05.27.
Rumer Willis egy podcastben mesélt apja állapotáról. Bruce Willis lánya szívszorító részleteket árult el a súlyos betegséggel küzdő színészről!

Bruce Willisnél 2022-ben afáziát fedeztek fel, majd 2023-ban diagnosztizálták frontotemporális demenciával, miután jelentős beszéd- és viselkedésbeli változások jelentkeztek nála. A súlyos betegség gyors lefolyása ellenére a család életében továbbra is vannak olyan pillanatok, amelyek egyszerre fájdalmasak és felemelőek. Nemrég Bruce Willis lánya, Rumer Willis beszélt apja állapotáról és arról, hogy a család hogyan kezeli mindezt.

Rumer Willis és az apja, Bruce Willis 2015-ben. 
  • Bruce Willis-nél 2022-ben afáziát, majd 2023-ban frontotemporális demenciát diagnosztizáltak.
  • Rumer Willis nemrég interjút adott apja állapotáról.
  • A család igyekszik minden lehetséges módon tartani vele a kapcsolatot.
  • Rumer Willis boldog, hogy kislánya, Louetta még találkozhatott a nagypapájával.
  • A legmeghatóbb pillanatok akkor történnek, amikor az unokáját látja, ilyenkor „felragyog az arca”.

Ilyen most Rumer Willis és Bruce Willis kapcsolata

Rumer Willis a The Inside Edit podcastban beszélt arról, hogyan próbálják megőrizni a kapcsolatot Bruce Willis betegsége ellenére. Mint mondta, számára különösen fontos, hogy hároméves kislánya, Louetta még találkozhatott a nagypapájával.

„Nagyon hálás vagyok, hogy a lányom megismerhette őt. Nem tudom, a testvéreim gyerekei erre még lehetőséget kapnak-e” – fogalmazott Bruce Willis lánya. 

Bruce Willis egyébként öt lány édesapja: három gyermeke a Demi Moore-ral közös házasságából, kettő pedig Emma Heming Willis-szel való kapcsolatából született. Rumer szerint a család a sokkoló diagnózis óta még szorosabban összezárt, és minden erejükkel próbálnak jelen lenni egymás életében.

Bruce Willis felnőtt lányai: Tallulah Willis, Rumer Willis és Scout LaRue Willis.
„Nem csináljuk tökéletesen, de folyamatosan azon vagyunk, hogy kapcsolatban maradjunk, és támogassuk egymást ebben a nehéz helyzetben” – mondta. A legmeghatóbb pillanatokat Rumer kislánya, a kis Louetta hozza a család életébe. A színész lánya elárulta, hogy Bruce arca minden alkalommal valósággal felragyog, amikor meglátja az unokáját:

„Amikor meglátogatjuk, teljesen felragyog. Annyira izgatott és annyira kedves vele”

Ha nincs idő személyesen beszélni, akkor videóhívással próbálkoznak

Nemrég derült ki, hogy Bruce Willis már nem él a családjával, külön otthont alakítottak ki neki, amely minden igényét kielégíti, és ahol az őt 24 órán át ellátó gondozócsapata is vele lakik. A család ezért nemcsak személyesen, hanem videóhívásokon keresztül is tartja a kapcsolatot vele. Ezek a rövid beszélgetések különösen fontosak számukra, hiszen Bruce Willis állapota folyamatosan változik.

„Amikor FaceTime-on látja az unokáját, teljesen felvidul. Ez nagyon szép és nagyon törékeny pillanat egyszerre” – tette hozzá Rumer.

Bruce Willis már nem a családjával él — A sztárt egy „minden igényét kielégítő új otthonba” költöztette a felesége

Emma Hemingnek nehéz döntést kellett meghoznia a férje és a gyerekeik érdekében is. Bruce Willis felesége elárulta, hogy a színész már nem él együtt a családjával, saját otthont kapott, ahol az őt 24 órán át ellátó gondozócsapatával él.

Bruce Willis felelsége elárulta, mi lesz a színész agyával a halála után

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis új könyvében megrendítő őszinteséggel ír arról, hogyan tanult meg együtt élni férje betegségével, és miként készül az elkerülhetetlenre. A Drágán add az életed sztárjánál 2022-ben előbb afáziát, majd frontotemporális demenciát diagnosztizáltak, azóta állapota folyamatosan romlik.

Bruce Willis lányai már most gyászolnak: nem készültek fel arra, hogy elengedjék édesapjukat

Emma Heming Willis még nem készítette fel arra a gyerekeiket, hogy az apjuk meg fog halni, így is nehezen viselik, hogy a színész már nem velük él. Bruce Willis lányai gyászolnak: már most hiányzik nekik a huszonnégy órás ápolásra szoruló családfő.

 

