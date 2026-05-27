Ben Affleck 20 éves lánya csak segítséggel tud járni: FOTÓK készültek róluk

Még a legkeményebb hollywoodi válások sem állhatnak a szülői szeretet útjába, ha a gyerekek biztonságáról van szó. Ezt bizonyította be tegnap Ben Affleck és Jennifer Garner is, akiket egy családi vészhelyzet hozott újra össze. Legidősebb lányukat, Violet Afflecket a sürgősségire kellett vinniük.

Ben Affleck és Jennifer Garner közös erővel lépett fel

Violetet és szüleit a tegnapi nap folyamán kapták lencsevégre, amikor a korházba tartottak.

Szüleire támaszkodva, alig tudott járni a fiatal nő, valószínűleg eltörte az egyik lábát, hiszen gipszben hagyta el a kórházat.

Volt házastársakként példaértékű összefogásról tettek tanúbizonyságot, amikor kedden Los Angelesben karöltve kísérték el legidősebb lányukat, Violetet egy sürgősségi klinikára. A Yale Egyetemen tanuló, 20 éves lány láthatóan nehezen, bicegve tudott csak haladni az egészségügyi központ felé, és a világhírű szüleire támaszkodott. Az 53 éves Ben Affleck védelmezőn fonta át karjával Violetet, miközben a lány szorosan belé kapaszkodott a bejárat felé vezető úton. Eközben az 54 éves Jennifer Garner sietve lépkedett mellettük, hogy minden mozdulatnál stabilizálja és támogassa elsőszülött gyermeküket.

Ben Affleck and Jennifer Garner dote on mask-clad daughter Violet, 20, as she hobbles along on crutches during summer break from Yale https://t.co/GJXeR7IQBp — Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 27, 2026

Ben Affleck lánya, aki még 2019-ben nyíltan beszélt egy vírusfertőzés utáni krónikus állapotáról, és óvatosságból a mai napig gyakran visel arcmaszkot, most képtelen volt egyedül járni az utcán. Később a helyzet még komolyabbnak tűnt: a klinikáról ugyanis már mankókkal a kezében lépett ki, miközben a híres exek egyetlen pillanatra sem tágítottak mellőle. Nagyon úgy tűnik, hogy eltört a lába, de ezt még egyik sztárszülő sem erősítette meg.

Bár az egykori álompár útjai 2018-ban hivatalosan is elváltak, három gyermekük – a 20 éves Violet, a 17 éves Fin és a 14 éves Samuel – nevelésében azóta is elválaszthatatlanok. Most, a hirtelen jött egészségügyi ijedtség közepette is teljesen egységes frontot alkottak, és az egymás iránti feszültséget félretéve, csakis a lányuk gyógyulására koncentráltak.