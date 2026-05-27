250 ember rohant ki a cannes-i vetítésről – 20 néző elájult a sokkoló film miatt

A cannes-i filmfesztiválon a vastapsok és látványos premierpillanatok már megszokottak, de van, amikor a közönség nem marad ülve... hanem egyszerűen feláll és szó szerint kimenekül. Pontosan ez történt anno a hírhedt vetítésen, ahol Gaspar Noé Visszafordíthatatlan (Irréversible) című filmje sokkolta a nézőket.

Ez a film a legbotrányosabb, amit valaha levetítettek Cannesban.

„Ilyet még soha nem láttunk” – Botrányfilm sokkolta a cannes-i közönséget

Persze, a film nem finomkodik, de az előadásmódja már akkor újítónak számított: fordított időrendben mutatja be egy nő elleni brutális támadás utáni bosszú történetét. A nézők közül több mint 200–250 ember hagyta el a termet, miközben körülbelül 20 főnek orvosi segítségre, sőt oxigénre volt szüksége. Egy tűzoltó később úgy fogalmazott:

„25 év munkám alatt ilyet még soha nem láttam Cannesban.”

Természetesen a kritikusok reakciói sem maradtak el

Volt, aki „undorítónak” nevezte a látottakat, mások szerint a film „elviselhetetlenül erőszakos”. Mégis, a vetítés végén egy rövid, 5 perces tapsot kapott, ami Cannesban inkább már ironikus gesztusnak számít, mint lelkesedésnek.

A főszereplők, Vincent Cassel és Monica Bellucci alakítása sokakat nem a játékuk miatt, hanem a történet kegyetlensége miatt rázott meg. A film azóta is a fesztivál egyik legmegosztóbb alkotása, amit egyszerre emlegetnek művészi provokációként és túlzottan sokkoló élményként.

