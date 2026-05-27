Így marad friss az eper akár 2 hétig – Egyszerű, filléres konyhai trükkre esküsznek a szakértők

Az eper a nyár egyik legnagyobb kedvence. Édes, illatos és nagyjából addig tökéletes, amíg haza nem érünk vele a boltból. Aztán jön a jól ismert dráma... egy-két nap, és máris megjelenik a penész, a puha, „már inkább ne nézz rá” állapot. De egy étkezési szakértő most elárulta hogy, hogyan lehet ezt a folyamatot látványosan lelassítani.

Egyszerű konyhai trükk a friss eper titka.

Elképesztő eper-trükk: egy lépés, amitől hetekig friss marad Egy egyszerű ecetes mosás segít tovább frissen tartani az epret.

A megfelelő szárítás kulcsfontosságú a penészedés elkerüléséhez.

Hűtőben, papírtörlővel tárolva akár 2 hétig is friss maradhat.

Sheri Castle, élelmiszer-szakíró és főzőtanár szerint a titok, egy egyszerű ecetes fürdőben rejlik.

A módszer lényege, hogy egy rész ecetet három rész vízzel kell összekeverni, majd ebben tíz percig áztatni az epreket még a zöld szárukkal együtt.

Ez segít eltávolítani azokat a baktériumokat és penészspórákat, amelyek miatt a gyümölcs ilyen gyorsan romlásnak indul. Ezután jön az a lépés, amit sokan elrontanak: a szárítás. Ha nedvesség marad a szemeken, az gyakorlatilag egy meghívó a penésznek. A szakértő szerint érdemes salátacentrifugát használni, papírtörlővel bélelve, hogy az eper teljesen száraz legyen. Ha ez megvan, a gyümölcs mehet egy tiszta, zárható dobozba - szintén papírtörlővel kibélelve.

A pici trükk itt az, hogy nem szabad teljesen légmentesen lezárni, mert a pára felgyorsítja a romlást. Így a hűtőben tárolva az eper akár két hétig is friss maradhat, ami valljuk be, már majdnem sci-fi kategória egy nyári gyümölcsnél. Valóban, a módszer elsőre talán túl egyszerűnek tűnik, de sokan esküsznek rá, hogy látványosan meghosszabbítja a gyümölcs élettartamát. Sheri Castle szerint pedig bőven megéri azt a pár extra percet, ha ezzel elkerülhető, hogy a fél doboz eper a kukában végezze.

