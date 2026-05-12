Kamilla királyné az exével találkozott a lóversenyen - Reakciója mindenkit meglepett

Klusovszki Kíra
2026.05.12.
Minden tekintet a gloucestershire-i lovasversenyre szegeződött, amikor egy kivételes találkozásra került sor. Így reagált Kamilla királyné a kínosnak ígérkező pillanatra.

Váratlan találkozásnak lehettünk szemtanúi a múlt héten megrendezett gloucestershire-i Badminton Horse Trials versenyen, ahol Károly király és Kamilla királyné is megjelent. A 30 éves évforduló alkalmából tartott jótékonysági eseményen nem volt meglepő a királyi pár jelenléte, hiszen mindketten oszlopos tagjai ennek a zárt lovasközösségnek, és szívügyüknek tekintik a hátrányos helyzetű fiataloknak nyújtott segítséget. A protokolláris mosolyok mögött azonban ritka pillanatok is rejletőztek, Kamilla királyné ugyanis a múltjának egyik legmeghatározóbb szereplőjével került szemtől szembe, amit meglepően jól lereagált. 

Kamilla királyné a Badminton Horse Trials versenyen az Ebony Horse Club lovasaival is beszélgetett.
Kamilla királyné a Badminton Horse Trials versenyen az Ebony Horse Club lovasaival is beszélgetett. 
  • A királyi pár múlt héten a gloucestershire-i Badminton Horse Trials versenyen mutatkozott.
  • Egy nem várt találkozás miatt a brit sajtó azonnal találgatni kezdett. 
  • Károly és Kamilla kapcsolata azonban az évek alatt megrendíthetetlenné vált. 

Kamilla királyné barátsága

A brit sajtó azonnal felkapta a hírt még annak ellenére is, hogy a „kínos összecsapásként” beharangozott pillanat végül egy kifejezetten kedélyes üdvözlésbe torkollott.

A királyné ugyanis gyermekei apjával, egykori férjével, Andrew Parker Bowles-sal futott össze a rendezvényen, akivel az 1995-ös válásuk óta is szoros, baráti viszonyt ápolnak. Kamilla és a 86 éves nyugalmazott tiszt láthatóan fesztelenül beszélgettek a fogadáson, ami nem is meglepő, hiszen két közös gyermekük, valamint közös unokáik révén a családjuk a válás ellenére is mindmáig egységes maradt. 

Bár válásuk a sajtó szerint csúnya véget ért, hiszen a férfinak számos viszonya volt a királyné mellett, máig gyakran ebédelnek együtt, és Andrew számos fontos királyi eseményen is jelen van, beleértve koronázásokat és királyi esküvőket is. 

Károly királyt sem feszélyezi a helyzet

Károly és Andrew évtizedek óta ismerik egymást, fiatal korukban egy pólócsapatban játszottak, és ugyanabba az exkluzív társasági körbe tartoztak, így a brit uralkodó számára teljesen természetes Kamilla és volt férje szoros köteléke. 

Annak ellenére, hogy Kamilla és Károly viszonya vezetett végül a Parker-Bowles házaspár válásához, Andrew sosem táplált ellenszenvet a király iránt, Károly pedig az évek során számtalan gesztussal bizonyította, hogy Andrew-ra nem riválisként, hanem közeli barátként és a család nem hivatalos tagjaként tekint.

Bár a múltban voltak feszült időszakok, állítólag sosem nehezteltek egymásra, és a válás után mindannyian továbbléptek; a király végül Kamilla oldalán találta meg a nyugalmát, annak ellenére is, hogy II. Erzsébet brit királynő a kezdetektől fogva ellenezte kapcsolatukat. 

