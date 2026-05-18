Őrülten dögös a fehérneműmodell volt férje − Tom Brady a Gucci kifutóján debütált

Azt eddig is tudtuk, hogy Gisele Bündchen exe elképesztően jó pasi, de ezt most a kifutón is megmutatta. Tom Brady ugyanis tetőtől talpig az olasz luxus divatmárka ruháiban vonult. Mutatjuk, hogyan festett!

Az NFL-legenda ismét bebizonyította, hogy egy férfi közel az ötvenhez is lehet nők millióinak álma. Tom Brady szűk bőrszerkóban vonult végig a New York-i kifutón. Nekünk leesett az állunk, lássuk, te mit reagálsz!

Tom Brady 48 évesen is elképesztően sármos.
Tom Brady nem vén Brady

  • Az egykori amerikai focista régi fényében tündököl.
  • A válása megviselte, de sikerült újra magára találnia.
  • A Gucci kérte fel, hogy öltse magára legújabb kollekciójukat.

A 48 éves Tom Brady sosem volt kellékférj, ő egy igazi sportlegenda. Bár itthon a legtöbben Gisele Bündchen volt férjeként ismerik, az NFL-irányító nem kevesebb, mint hétszeres Super Bowl győztes. 2022-ben szinte sokkolta a rajongókat, hogy a sztárpár tagjai 13 év és három gyermek után úgy döntöttek, életüket egymás nélkül szeretnék tovább folytatni

A válást követően volt pár év, amikor úgy tűnt, Tom Brady talán örökre a padlóra került. Ez azonban nem illett volna egy sportemberhez, és szerencsére nem is lett így. Közel az ötvenhez is rettentően jól néz ki, ami egyrészt a sportmúltjának és szigorú diétájának köszönhető, másrészt az újra megszerzett önbizalmának. 

Tom Brady modellkarrierbe kezdett

Tom Brady a Gucci legújabb kollekciójában.
Az egykori sportoló a Gucci Resort kollekciójának bemutatóján próbálta ki magát modellként. A New England Patriots korábbi játékosa a New York-i divateseményen olyan sztárok előtt vonult a feszes bőrruhában, mint Mariah Carey, Shawn Mendes, Lindsay Lohan, Cindy Crawford és Kim Kardashian. Voltak, akik egyszerűen elaléltak tőle, mások azonban nem értették, hogy Tom Brady miért úgy jár, mint a Robotzsaru − írja a Page Six. Mi mindenesetre imádjuk, hogy volt felesége munkáját is kipróbálta.

Valóban úgy fest Tom Brady a kifutón, mint a Robotzsaru?
