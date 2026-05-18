Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 18., hétfő Alexandra, Erik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
gyereknevelés

Így fejleszd játékosan a gyereked agyát: 5 dolog, ami tényleg működik

Shutterstock - Studio Romantic
gyereknevelés mese család tanulás fejlesztés
Tóth Hédi
2026.05.18.
Nem kell túlgondolni a gyereknevelést, a hétköznapi pillanatok is sokat számítanak. Okosabb lesz a gyereked ha sokat játszotok, olvastok együtt.

Nem a különórák mennyisége vagy a korai zseniképzés határozza meg a fejlődést. Sokkal inkább azok a hétköznapi, természetes helyzetek, amelyekben a gyerek gondolkodhat, kérdezhet és játszhat. Ettől okosabb lesz a gyereked stresszmentesen, észrevétlenül fejleszve.

Az okosabb lesz a gyereked, ha olvasol neki, sokat mozogtok a szabadban, és játszik, játszik, játszik.
Okosabb lesz a gyereked, ha olvasol neki, sokat mozogtok a szabadban, és játszik.  
Forrás: Shutterstock

 

  • A szabad játék fejleszti a kreativitást és a problémamegoldást. 
  • A beszélgetés és olvasás bővíti a szókincset és a gondolkodást. 
  • A mozgás és a megfelelő visszajelzés támogatja az agyi fejlődést.

Okosabb lesz a gyereked, ha ezeket betartod

Nem a különórák számán múlik minden, és nem is azon, hogy háromévesen már angolul számol-e tízig. A gyerekek fejlődése sokszor a legegyszerűbb hétköznapi pillanatokban kap igazán szárnyra. Mutatjuk azt az 5 apró, mégis nagyon fontos dolgot, ami bizonyítottan támogatja a kicsik gondolkodását, kreativitását és tanulási képességeit – ráadásul stressz nélkül.

1. A szabad játék többet ér, mint hinnéd

Amikor a gyerek unatkozik, valójában dolgozik az agya. A kötetlen játék során megtanul problémát megoldani, történeteket kitalálni, és kreatívan gondolkodni. Nem kell minden percét megszervezni: néha pont abból születnek a legjobb ötletek, amikor hagyjuk, hogy maga találja fel a saját világát.

2. A közös beszélgetések csodákra képesek

A gyerekek szókincse és gondolkodása elképesztően sokat fejlődik attól, ha valódi beszélgetések részesei lehetnek. Nem kell nagy dolgokra gondolni: egy vacsora közbeni sztorizás vagy egy séta alatti „szerinted miért?” kérdés is rengeteget számít. Minél többet hall és kérdezhet, annál könnyebben tanul majd később.

3. Az olvasás nem csak a meséről szól

Az esti mese sokkal több egyszerű rutinnál. Az olvasás fejleszti a képzelőerőt, a koncentrációt és az érzelmi intelligenciát is. Ráadásul azok a gyerekek, akik rendszeresen találkoznak könyvekkel, később könnyebben boldogulhatnak az iskolai feladatokkal is.

4. A mozgás az agyat is felpörgeti

A futkározás, biciklizés vagy akár egy közös táncolás nemcsak energiát vezet le, hanem az idegrendszer fejlődését is támogatja. A rendszeresen mozgó gyerekek gyakran figyelmesebbek, kiegyensúlyozottabbak és könnyebben koncentrálnak. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint a tanulás és a mozgás kéz a kézben járnak.

5. A dicséretből sem mindegy, hogyan adsz

Nemcsak az számít, hogy megdicséred-e a gyerekedet, hanem az is, hogyan. A „nagyon ügyesen próbálkoztál” típusú visszajelzések sokkal motiválóbbak lehetnek, mint az általános „ügyes vagy” mondatok. Így megtanulja, hogy a fejlődés és a kitartás fontosabb, mint a tökéletesség – ez pedig egész életében hatalmas előny lehet.

Olvass tovább!

Nem az ecet a megoldás: ezzel az egyszerű házi szerrel tarthatod távol a hangyákat

A melegebb idő beköszöntével a hangyák is megjelennek a lakásokban. Élelem és víz után kutatnak, és ebben csak nagyon nehezen lehet őket megállítani, bejutnak a konyhába, a hálószobába és a fürdőszobába is.

Te felismered őket fiatalon? 10 színész, akit már csak idős korából ismerünk

Néhány színész arca valósággal összeforrt az időskori szerepeikkel, ezért szinte elképzelhetetlen, hogyan néztek ki fiatalon. Te felismered őket?

Szinetár Dóra mindhárom gyermeke egyetlen képen: anyák napja alkalmából mutatta meg családját a színésznő

Szinetár Dóra megható bejegyzéssel jelentkezett anyák napja alkalmából. A poszthoz egy fotót is csatolt, amelyen mindhárom gyermeke szerepel, bár a lányának volt egy különleges kérése.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu