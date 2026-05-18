Meleg tó, orrba kerülő víz – az agyevő amőba ritka, de szinte mindig halálos

Az agyevő amőba az egyik legrémisztőbb és legkevésbé ismert kórokozó – és bár ritkán okoz fertőzést, az általa okozott betegség szinte kivétel nélkül halálos kimenetelű. Megértéséhez érdemes pontosan megvizsgálni, hogyan jut be a szervezetbe, hogyan pusztít, és mit lehet tenni ellene.

Az orrba kerülő vízzel kerül az agyevő amőba a szervezetbe.

Mi az agyevő amőba, és miért életveszélyes? Az agyevő amőba, tudományos nevén Naegleria fowleri meleg, édesvízi környezetben él.

Kizárólag orron keresztül, a szaglóideget követve juthat az agyba – ivóvízzel nem fertőz.

Az általa okozott betegség neve primer amőbás meningoencephalitis.

Az első tünetek fejfájásra, lázra és hányingerre hasonlítanak, ezért sokszor félrediagnosztizálják.

Az esetek több mint 97 százaléka halálos – az agyevő amőba az egyik legveszélyesebb kórokozó.

Megelőzése lehetséges: orrcsipesz viselése és a meleg állóvizek kerülése csökkenti a kockázatot.

Mi az az agyevő amőba, és hol él?

A Naegleria fowleri egy szabadon élő, egysejtű szervezet – amőba –, amely természetes módon jelen van a meleg édesvizekben szerte a világon. Leggyakrabban meleg tavakban, folyókban, termálvizekben, meleg vízű csatornákban és rosszul kezelt uszodákban fordul elő, ahol a víz hőmérséklete 25 fok feletti. Optimálisan 42–46 fokos vízben szaporodik, de 46 fokon felül elpusztul.

Az amőba három formában létezhet: aktív, mozgó amőba formában; kettős ostoros, úszni képes – flagelláris – formában, amelyet stressz vagy hőmérséklet-változás vált ki; és ciszta formában, amelyet kedvezőtlen körülmények esetén vesz fel, és amellyel évekig képes túlélni. A ciszta a klórnak is ellenállóbb, ami az uszodai fertőzések hátterét részben magyarázza, bár megfelelően kezelt uszodavízben a kockázat minimális.

Fontos tisztázni: az agyevő amőba ivóvízzel nem fertőz. Ivás útján a gyomorsav elpusztítja az amőbát, és nem képes a bélfalon keresztül behatolni. Kizárólag akkor veszélyes, ha a fertőzött víz az orrba kerül – ez az egyetlen belépési pont, amelyen keresztül a fertőzés bekövetkezhet.

Hogyan jut az agyba az agyevő amőba, és milyen tüneteket okoz ott?

Amikor a Naegleria fowlerivel szennyezett víz az orrba kerül – például strandolás, búvárkodás, ugrás a vízbe vagy orr alá merülés közben –, az amőba a szaglóhámhoz tapad. Innen a szaglóideget követve felfelé vándorol az agyhártyákon és az agyon keresztül. Ez a folyamat szó szerint közvetlen utat jelent a külvilágból az agyba, megkerülve a szervezet egyéb védelmi rendszereit.