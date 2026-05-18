Meleg tó, orrba kerülő víz – az agyevő amőba ritka, de szinte mindig halálos

Az agyevő amőba az egyik legrémisztőbb és legkevésbé ismert kórokozó – és bár ritkán okoz fertőzést, az általa okozott betegség szinte kivétel nélkül halálos kimenetelű. Megértéséhez érdemes pontosan megvizsgálni, hogyan jut be a szervezetbe, hogyan pusztít, és mit lehet tenni ellene.
Mi az agyevő amőba, és miért életveszélyes?
- Az agyevő amőba, tudományos nevén Naegleria fowleri meleg, édesvízi környezetben él.
- Kizárólag orron keresztül, a szaglóideget követve juthat az agyba – ivóvízzel nem fertőz.
- Az általa okozott betegség neve primer amőbás meningoencephalitis.
- Az első tünetek fejfájásra, lázra és hányingerre hasonlítanak, ezért sokszor félrediagnosztizálják.
- Az esetek több mint 97 százaléka halálos – az agyevő amőba az egyik legveszélyesebb kórokozó.
- Megelőzése lehetséges: orrcsipesz viselése és a meleg állóvizek kerülése csökkenti a kockázatot.
Mi az az agyevő amőba, és hol él?
A Naegleria fowleri egy szabadon élő, egysejtű szervezet – amőba –, amely természetes módon jelen van a meleg édesvizekben szerte a világon. Leggyakrabban meleg tavakban, folyókban, termálvizekben, meleg vízű csatornákban és rosszul kezelt uszodákban fordul elő, ahol a víz hőmérséklete 25 fok feletti. Optimálisan 42–46 fokos vízben szaporodik, de 46 fokon felül elpusztul.
Az amőba három formában létezhet: aktív, mozgó amőba formában; kettős ostoros, úszni képes – flagelláris – formában, amelyet stressz vagy hőmérséklet-változás vált ki; és ciszta formában, amelyet kedvezőtlen körülmények esetén vesz fel, és amellyel évekig képes túlélni. A ciszta a klórnak is ellenállóbb, ami az uszodai fertőzések hátterét részben magyarázza, bár megfelelően kezelt uszodavízben a kockázat minimális.
Fontos tisztázni: az agyevő amőba ivóvízzel nem fertőz. Ivás útján a gyomorsav elpusztítja az amőbát, és nem képes a bélfalon keresztül behatolni. Kizárólag akkor veszélyes, ha a fertőzött víz az orrba kerül – ez az egyetlen belépési pont, amelyen keresztül a fertőzés bekövetkezhet.
Hogyan jut az agyba az agyevő amőba, és milyen tüneteket okoz ott?
Amikor a Naegleria fowlerivel szennyezett víz az orrba kerül – például strandolás, búvárkodás, ugrás a vízbe vagy orr alá merülés közben –, az amőba a szaglóhámhoz tapad. Innen a szaglóideget követve felfelé vándorol az agyhártyákon és az agyon keresztül. Ez a folyamat szó szerint közvetlen utat jelent a külvilágból az agyba, megkerülve a szervezet egyéb védelmi rendszereit.
Az agyban az amőba elkezdi pusztítani az idegsejteket és az agyszövetet – elsősorban a szaglással és az alapvető életfunkciókkal kapcsolatos területeket. Az általa okozott betegség neve primer amőbás meningoencephalitis – röviden PAM. A gyulladás rendkívül gyorsan terjed, és az agy duzzanata életveszélyes koponyaűri nyomásemelkedést okoz.
A fertőzés és az első tünetek megjelenése között általában 1–9 nap telik el. Az első tünetek – erős fejfájás, magas láz, hányinger, hányás és nyakmerevség – agyhártyagyulladásra emlékeztetnek, ami megnehezíti a korai felismerést. Néhány nap alatt a tünetek súlyosbodnak: zavartság, hallucináció, egyensúlyzavar és eszméletvesztés jelenik meg, majd a betegség – általában az első tünetek megjelenésétől számított 1–18 napon belül – halálhoz vezet.
Miért ennyire halálos, és van-e bármilyen kezelési lehetőség?
A primer amőbás meningoencephalitis rendkívüli halálozási arányának – több mint 97 százalék – több oka van. Az egyik a felismerés nehézsége: a korai tünetek más betegségekre, különösen bakteriális agyhártyagyulladásra hasonlítanak, és az amőba jelenlétét a gerincvelői folyadékból is csak célzott vizsgálattal lehet kimutatni. Mire a helyes diagnózis megszületik, az agykárosodás már kiterjedt és visszafordíthatatlan.
A kezelés lehetősége korlátozott: az amfotericin-B nevű gombaellenes szer, az azitromicin, a flukonazol és más hatóanyagok kombinációját alkalmazzák, de ezek az esetek túlnyomó részében nem elegendők. Néhány dokumentált túlélő esetében a rendkívül korai diagnózis, az agresszív kezelés és az agyduzzanat kezelésére alkalmazott hűtési eljárás – testhőmérséklet csökkentése – játszott szerepet. Ezek az esetek azonban kivételesek, és nem általánosíthatók.
A kutatások jelenleg is folynak hatékonyabb kezelési protokollok kidolgozása érdekében, de a betegség rendkívüli ritkasága megnehezíti a nagy esetszámú vizsgálatokat. A megelőzés ezért sokkal fontosabb, mint a kezelés – és szerencsére lehetséges.
Hogyan lehet megelőzni a fertőzést?
Az agyevő amőba fertőzése megelőzhető, ha ismerjük a belépési utat. A legfontosabb megelőző intézkedés a meleg édesvizekben úszás és búvárkodás során az orrcsipesz viselése, amely megakadályozza, hogy víz kerüljön az orrüregbe. Különösen indokolt ez meleg, sekély, álló vagy lassan folyó vizekben, ahol a Naegleria fowleri valószínűbben jelen van.
A 25 foknál melegebb természetes édesvízi területek – különösen sekély tavak és termálvizek – fokozott kockázatot hordoznak, ezért ezeken a helyeken érdemes kerülni a fejbukást és az orr vízbe merítését. Csapvízből való orröblítésnél – például neti pot használatakor – kizárólag desztillált, sterilizált vagy megfőzött és kihűlt vizet szabad alkalmazni: egyes dokumentált esetekben házilag végzett orrirrigáció okozta a fertőzést.
Fontos tudni, hogy az agyevő amőba rendkívül ritka – az Egyesült Államokban évente átlagosan 3 esetet regisztrálnak. Magyarországon és Európa nagy részén az éghajlati viszonyok miatt a kockázat alacsonyabb, bár a globális felmelegedés hatására a Naegleria fowleri elterjedési területe észak felé terjeszkedik. A fertőzéstől való félelem nem indokol pánikot, de a kockázatot sem szabad figyelmen kívül hagyni.
