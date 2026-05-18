A vőlegény az oltárnál dobta a menyasszonyát - A kamerák is rögzítették a brutális szakítást

„Szégyellem, hogy idáig engedtem jutni a dolgokat” – kegyetlen fordulat történt a Házasság első látásra címú reality show-ban. A vőlegény ugyanis az oltárnál mondott nemet a menyasszonynak. A nő az eset után teljesen összeomlott.

Házasság első látásra: a szerelmi tragédia eleje

Bec Zacharia ás Danny Hewitt kapcsolata a Married At First Sight, vagy magyarul Házasság első látásra című ausztrál reality show-ban kegyetlen fordulattal ért véget. Elég volt egyetlen mondat, és minden szertefoszlott. A vőlegény ugyanis az utolsó pillanatban gondolta meg magát. Eleinte minden jól ment közöttük – viszont a kétely mindig ott lebegett a felszínen. A negyedik elköteleződési ceremónián például Bec már azt is kimondta, hogy „szeretlek”, mire Danny csak annyit válaszolt, hogy erős érzéseket táplál a nő iránt.

Az egyik oldalon szerelem, a másik oldalon barátság

A reailty show lényegi pontja, hogy a résztvevők jó eséllyel összekötik az életüket, úgyhogy nem is csoda, hogy kettejük útja az esküvőig vezetett. A döntő fogadalomtétel előtt Bec bevallotta, hogy nem tudna Danny nélkül élni.

„Pontosan azt fogom hallani, amit remélni merek, aztán kézen fogva futunk a jövőbe. Szeretem Dannyt. Még ha veszekedünk is, attól még az érzéseim felé nem csorbulnak.”

A romantikus beszédben Bec folytatta a szívből jövő szerelmi vallomást: „Amikor rád nézek azt a férfit látom, akivel életet akarok építeni. Olyan jövőt látok magam előtt miattad, amilyet eddig el sem tudtam képzelni. Ma téged választalak – de megígérem, hogy ezentúl minden egyes nap téged foglak választani!”

Ehhez képest a szerelmes menyasszony egészen más választ kapott. A szerelem viszonzása helyett egy tőrdöfés volt a vőlegény válasza, mely miatt az egész esküvő igazi rémálommá változott.