A vőlegény az oltárnál dobta a menyasszonyát - A kamerák is rögzítették a brutális szakítást

Minden nő legrosszabb rémálma az, hogy a vőlegénye esküvő közben hagyja faképnél. Ez a Házasság első látásra című reality show ausztrál verziójában meg is történt Bec Zachariával. A vőlegénye, Danny Hewitt ugyanis az oltárnál mondott neki nemet.

  • Az ausztrál Married At First Sight, vagyis Házasság első látásra népszerű szerelmespárja volt Bec Zacharia ás Danny Hewitt.
  • Bec és Danny az esküvő előtt álltak, ugyanis többször is kifejezték már az egymás iránti romantikus érzéseiket.
  • Bec a szerelem rózsaszín ködében nem vette észre, hogy Danny felől a kétely mindig ott volt.
  • Danny az utolsó pillanatban hagyta faképnél a lányt.
  • Bec rendkívül szégyelli az esetet.

Házasság első látásra: a szerelmi tragédia eleje

Bec Zacharia ás Danny Hewitt kapcsolata a Married At First Sight, vagy magyarul Házasság első látásra című ausztrál reality show-ban kegyetlen fordulattal ért véget. Elég volt egyetlen mondat, és minden szertefoszlott. A vőlegény ugyanis az utolsó pillanatban gondolta meg magát. Eleinte minden jól ment közöttük – viszont a kétely mindig ott lebegett a felszínen. A negyedik elköteleződési ceremónián például Bec már azt is kimondta, hogy „szeretlek”, mire Danny csak annyit válaszolt, hogy erős érzéseket táplál a nő iránt.

Az egyik oldalon szerelem, a másik oldalon barátság

A reailty show lényegi pontja, hogy a résztvevők jó eséllyel összekötik az életüket, úgyhogy nem is csoda, hogy kettejük útja az esküvőig vezetett. A döntő fogadalomtétel előtt Bec bevallotta, hogy nem tudna Danny nélkül élni.

Pontosan azt fogom hallani, amit remélni merek, aztán kézen fogva futunk a jövőbe. Szeretem Dannyt. Még ha veszekedünk is, attól még az érzéseim felé nem csorbulnak.

A romantikus beszédben Bec folytatta a szívből jövő szerelmi vallomást: „Amikor rád nézek azt a férfit látom, akivel életet akarok építeni. Olyan jövőt látok magam előtt miattad, amilyet eddig el sem tudtam képzelni. Ma téged választalak – de megígérem, hogy ezentúl minden egyes nap téged foglak választani!

Ehhez képest a szerelmes menyasszony egészen más választ kapott. A szerelem viszonzása helyett egy tőrdöfés volt a vőlegény válasza, mely miatt az egész esküvő igazi rémálommá változott.

Az esküvő tragikus fordulata

A vőlegény, Danny korábban lelki társként hivatkozott Becre, most viszont a férfi teljesen kiforgatta ezt a kifejezést. A fogadalomtételében ugyanis kiderült, hogy nem szerelmi, hanem baráti lelkitársként gondol a nőre.

Amikor a gyermeknemzésre gondolok, mindig rájövök, hogy stabil és szeretetteljes otthont szeretnék nekik adni. Őszintén sajnálom, hogy ezt teszem veled, de nem lehetek a férjed. Hiszem, hogy az embernek több lelki társa is lehet, van aki a legjobb barátja, és van, aki a szerelme. Bec, én úgy érzem, hogy lelki szinten te a barátom vagy, és kételyeim vannak afelől, hogy szerelmesként is lelki társam lennél-e.

A menyasszony reakciója

Bec könnyes szemekkel nézett a tőrdöfést adó férfira, és csak annyit mondott: „Rendben” – majd elsétált az eddig boldogságot és szerelmet szimbolizáló helyszínről. Bec később elárulta, hogy az egész miatt óriási szégyenérzet van benne. „ Senki nem mondhatja azt valakinek, hogy beleszeretett, ha öt nappal később lelécel. Ez egyszerűen kegyetlenség. Főleg, ha tudja, hogy milyen mélyek az érzéseim. Visszanézve szégyellem magam. Szégyellem, hogy idáig engedtem jutni a dolgokat, hogy nem hallgattam jobban a megérzéseimre.

A faképnél hagyott menyasszony azt is hozzátette, hogy ebből az egészből rengeteget tanult, és soha többé nem fog olyan férfiba beleszeretni, aki szép szavakkal fordul hozzá, de a tetteivel nem bizonyítja az érzéseit.

