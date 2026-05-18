Megjelent a hantavírus a szomszédunkban: Romániában azonosítottak a fertőzést

Komáromi Bence
2026.05.18.
Ijesztő hírek érkeztek Romániából. A hatóságok jelentése alapján nyolc embert karanténba helyeztek, miután egy beteg szervezetében kimutatták a hantavírus-fertőzést.

Megjelent a hantavírus Romániában. A hét elején a Romániai Közegészségügyi Intézet (INSP) arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy egy férfi pozitív tesztet produkált, miután laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá hantavírus-fertőzés gyanújával. Az eset miatt 8 embert karanténba helyeztek, mivel korábban személyesen találkoztak a beteggel. Mutatjuk a további részleteket!

Kimutatták a hantavírus-fertőzést egy román férfi szervezetében
Hantavírus-fertőzést mutattak ki egy román férfi szervezetében

A laboratóriumi vizsgálatok minden kétséget kizárólag bizonyították, hogy hantavírus-fertőzött az a román férfi, akitől pénteken vettek mintákat egy aradi kórházban. A beteget korábban egy pszichiátriai osztályon kezelték, azonban miután kiderült, hogy milyen betegséggel küzd, elkülönítették és 8 személyt azonnal karanténba helyeztek az intézet ápoltjai és dolgozói közül. A hantavírus-fertőzött férfit jelenleg az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják, azonban az állapota stabil és öntudatánál van. A bukaresti Cantacuzino Intézet tájékoztatása szerint a beteg együttműködő és alá vetette magát minden szükséges vizsgálatnak. Így sikerült egy PCR-teszttel kimutatni a fertőzés jelenlétét a szervezetéből. A betegről csupán annyit tudni, hogypartiumi származású és az őt megfertőző vírustörzs nem azonos azzal, amelyik miatt nemrég pánik tört ki a holland MV Hondius fedélzetén.

A hantavírus különböző vírustörzsei

  • Mi az a hantavírus? Ez egy rágcsálók által terjesztett víruscsalád, amely fertőzött egerek, vagy patkányok vizeletével, ürülékével, nyálával, vagy szennyezett por belélegzésével fertőzheti meg az embereket.
  • A betegség súlyos influenzaszerű tüneteket, vese- vagy légzőszervi panaszokat okozhat.
  • Nemrég egy luxushajó fedélzetén pánik tört ki, miután több halálos áldozatot szedett a fertőzés. Azonban fontos kiemelni, hogy az MV Hondiuson az úgynevezett andoki vírustörzs okozott tragédiát.
  • Európában, így pedig Romániában és Magyarországon is, a Puumala és a Dobrava–Belgrade hantavírus fordult csak elő eddig. A szakértők szerint az újvilági, amerikai típusok, mint az andoki, természetes környezetben nem találhatók meg Magyarországon.
  • Bár a betegség 40% körüli halálozási aránnyal járhat,  ez elsősorban az amerikai kontinensen előforduló Andok-vírushoz kapcsolódó súlyos megbetegedések miatt ilyen magas.
  • Magyaroszágon nincs ok a pánikra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
