Megrázó üzenetet küldött Károly királynak Jeffrey Epstein áldozata - Hatalmasat csalódott

„Nem beszédet kértem. Csak egy kézfogást.” – talán ez a legerősebb mondat abból a nyílt levélből, amelyet Jeffrey Epstein egyik túlélője, Rina Oh intézett III. Károly királyhoz.

Egyetlen kézfogást kért volna: Jeffrey Epstein egyik áldozata nyílt levélben üzent Károly királynak

A nő azt állítja, heteken át készült arra, hogy találkozhasson az uralkodóval az amerikai látogatása alatt, sőt még egy szimbolikus teázást is megszervezett, hogy felhívja a figyelmet az Epstein-ügy áldozataira. Az azonban végül elmaradt, és pontosan ebből született meg az a személyes hangvételű levél, amely most sokakat megérintett. Rina Oh nem politikai állásfoglalást vagy nyilvános beszédet szeretett volMna. Sokkal inkább egy apró, mégis szimbolikus gesztust: annak elismerését, hogy a túlélők történetei számítanak és nem a körülötte lévő média felhajtás.

Levelében arról ír, hogy az Epstein-botrány nem ért véget a milliárdos halálával, a sebek ugyanis azokban élnek tovább, akik szerintük éveken át csendben maradtak.

A legnagyobb visszhangot azonban kétségtelenül ez a mondat kapta:

Nem beszédet kértem. Nem nyilatkozatot. Csak egy kézfogást. Egy pillanatot. Annak elismerését, hogy létezünk.

És néha tényleg egyetlen gesztus hangosabb lehet minden hivatalos szónál.

