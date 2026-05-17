Megrázó üzenetet küldött Károly királynak Jeffrey Epstein áldozata - Hatalmasat csalódott

Getty Images Europe - WPA Pool
Nem beszédet, nem sajnálatot kért, csak egy pillanatot. Jeffrey Epstein egyik túlélője most nyíltan szólalt fel az áldozatok nevében.

„Nem beszédet kértem. Csak egy kézfogást.” – talán ez a legerősebb mondat abból a nyílt levélből, amelyet Jeffrey Epstein egyik túlélője, Rina Oh intézett III. Károly királyhoz.

Károly király nyílt levelet kapott Jeffrey Epstein egyik túlélőjétől.
Egyetlen kézfogást kért volna: Jeffrey Epstein egyik áldozata nyílt levélben üzent Károly királynak

  • Jeffrey Epstein egyik áldozata nyílt levélben fordult Károly királyhoz.
  • Egyetlen személyes gesztust hiányolt az uralkodótól.
  • Egy mondata különösen sokakat megérintett.

A nő azt állítja, heteken át készült arra, hogy találkozhasson az uralkodóval az amerikai látogatása alatt, sőt még egy szimbolikus teázást is megszervezett, hogy felhívja a figyelmet az Epstein-ügy áldozataira. Az azonban végül elmaradt, és pontosan ebből született meg az a személyes hangvételű levél, amely most sokakat megérintett. Rina Oh nem politikai állásfoglalást vagy nyilvános beszédet szeretett volMna. Sokkal inkább egy apró, mégis szimbolikus gesztust: annak elismerését, hogy a túlélők történetei számítanak és nem a körülötte lévő média felhajtás.

Levelében arról ír, hogy az Epstein-botrány nem ért véget a milliárdos halálával, a sebek ugyanis azokban élnek tovább, akik szerintük éveken át csendben maradtak.

A legnagyobb visszhangot azonban kétségtelenül ez a mondat kapta: 

Nem beszédet kértem. Nem nyilatkozatot. Csak egy kézfogást. Egy pillanatot. Annak elismerését, hogy létezünk.

És néha tényleg egyetlen gesztus hangosabb lehet minden hivatalos szónál.

