2026. máj. 23., szombat

Megrázó részletek derültek ki a 41 éves NASCAR-bajnok haláláról: ez okozta a tragédiát

Rideg Léna
2026.05.23.
A NASCAR-bajnok halála sokkolta az autósport világát, most pedig újabb megrázó részletek derültek ki a tragédiáról. A 41 éves Kyle Busch súlyos tüdőgyulladással került kórházba, állapota azonban gyorsan romlott: vért köhögött fel, légzési nehézségekkel küzdött, végül szepszis okozta a halálát.

Nyilvánosságra hozták Kyle Busch halálának okát. A legendás NASCAR-pilóta 41 éves korában, május 21-én hunyt el, miután súlyos tüdőgyulladása vérmérgezéssé, vagyis szepszissé alakult.

Kyle Busch 41 éves volt.
Kyle Busch halála az egész sportvilágot megrázta

A család az ESPN-hez eljuttatott közleményében azt írta: az orvosi vizsgálatok szerint a tüdőgyulladás gyorsan súlyosbodott, a kialakuló szepszis pedig olyan komplikációkat okozott, amelyek végül a versenyző halálához vezettek. „A család továbbra is megértést és nyugalmat kér ebben a rendkívül nehéz időszakban” – áll a közleményben.

Busch halála előtt néhány nappal a család még arról számolt be, hogy a versenyző súlyos betegséggel került kórházba. A NASCAR, a Busch család és a Richard Childress Racing közös nyilatkozatban jelentette be a tragikus hírt.

„Az egész NASCAR-közösséget mélyen megrázta Kyle Busch elvesztése. Egy jövőbeli Hall of Fame-tag távozott közülünk, olyan tehetség, aki generációnként egyszer születik. Szenvedélyes, elképesztően tehetséges versenyző volt, aki rajongott a sportért és a szurkolókért” – írták.

A sztárpilótát felesége és két gyermeke gyászolja

A PEOPLE magazin által megszerzett segélyhívást tartalmazó felvétel szerint Busch május 20-án rosszul lett: vért köhögött fel, miközben egy fürdőszoba padlóján feküdt. A mentőket helyi idő szerint délután fél hat körül riasztották. 

A telefonáló azt mondta a diszpécsernek, hogy a versenyző nehezen kap levegőt, nagyon magas a testhőmérséklete, és úgy érzi, el fog ájulni. Hozzátette: Busch eszméleténél volt, amikor a mentők kiérkeztek.

A NASCAR-sztárnak eredetileg a NASCAR Craftsman Truck Series pénteki versenyén kellett volna rajthoz állnia az észak-karolinai Concordban, majd vasárnap a híres Coca-Cola 600 futamon a Charlotte Motor Speedwayen. Busch néhány nappal korábban, a Watkins Glen International pályán rendezett május 10-i futam után is orvosi segítséget kért. A csapatrádión keresztül azt kérte stábjától, hogy orvos várja a buszánál, mert szüksége lesz egy injekcióra.

Halála előtt is egészségügyi gondokkal küzdött

A televíziós közvetítés során elhangzott, hogy a versenyző egy erős arcüregi fertőzéssel és megfázással küzdött, amelyet a pálya intenzív terhelése, a nagy G-erők és a szintkülönbségek tovább súlyosbítottak. Kyle Busch pályafutása során gyorsan a NASCAR egyik legnagyobb sztárjává vált. A NASCAR Cup Series bajnoki címét 2015-ben és 2019-ben is megnyerte. A versenyzőt felesége, Samantha Busch, valamint két gyermekük, a 11 éves Brexton és a négyéves Lennix gyászolja.

