A legjobb barátja elfordult a színésztől, miután kiderült, miket művelt: James Franco most visszakúszhat

Úgy tűnik, Hollywoodban tényleg nincs olyan, hogy „örökre vége”. Miközben minden szem a John Rambo előzményfilmre szegeződik, a legfrissebb castinghír sokakat meglepett, miszerint James Franco is csatlakozott a produkcióhoz, igaz, egy kisebb szerep erejéig. Ez lenne a Pókember fenegyerekének hatalmas visszatérése a szexuális zaklatási botrányok után ?

James Franco visszatér a mozikba a botrányai után.

Forrás: Getty Images Europe

Hollywood hátat fordított neki – Most egy ikonikus franchise mentheti meg James Franco karrierjét James Franco kisebb szerepet kapott a John Rambo előzményfilmben.

Noah Centineo alakítja a fiatal Rambót, David Harbour pedig Trautmant.

A film Franco első nagy stúdiós visszatérése a szexuális botrányok után.

Egyébként a filmben a fiatal Rambót Noah Centineo alakítja, míg a Stranger Thingsből ismert David Harbour játssza majd a legendás mentorfigurát, Trautmant. A projekt az 1982-es Első vér előtti időszakot mutatja be, vagyis azt, hogyan lett John Rambóból az a kemény túlélő, akit Sylvester Stallone tett ikonná. A rendezői széket a Sisu-filmekből ismert Jalmari Helander foglalja el, szóval akcióból valószínűleg nem lesz hiány.

Hogyan jön a képbe James Franco, az elfeledett fekete bárány?

A színész egykor Hollywood egyik ügyeletes kedvence volt, elég csak a Pókember trilógiában alakított Harry Osbornra vagy a 127 óra Oscar-jelölésére gondolni. A 2010-es évek végén azonban szexuális visszaélésekkel kapcsolatos vádak miatt gyakorlatilag eltűnt az első sorból, sőt mondhatni, hogy elhagyta a termet. Még legjobb barátja, Seth Rogen is elfordult tőle, pedig 20 évig voltak elválaszthatatlanok a kamerák előtt és mögött is. Együtt szerepeltek az Ananász expresszben, a Felkoppintva című vígjátékban és Az interjúban is. Most viszont úgy fest, James Franco lassan újra visszakúszik a radarra. Kicsiben kezdi, de hát valahol minden hollywoodi második felvonásnak el kell indulnia, nem?

Ezek is érdekelhetnek: