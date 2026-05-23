Vilmos herceg is ott lehet Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén? – ezt mondta a meghívóról

Vilmos herceg szerint könnyen lehet, hogy ő is ott lesz Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén – már ha érkezik meghívó a Kensington-palotába. A walesi herceg egy rádióműsorban beszélt erről.

Vilmos herceg meglepő kijelentést tett a sztáresküvő kapcsán

A 43 éves walesi herceg a Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden című brit rádióműsor vendége volt pénteken, ahol szóba került a világsztár pár közelgő esküvője is. A műsorvezető, Amanda Holden megkérdezte tőle, hogy Taylor Swift és Travis Kelce küldtek-e már meghívót a királyi családnak. Vilmos erre mosolyogva csak annyit mondott:

„Ehhez nincs kommentem. Remélem, hogy lesz meghívó, de majd meglátjuk.”

A walesi trónörökös gyerekei imádják Taylor Swiftet

A herceg a beszélgetés során azt is elárulta, hogy gyermekei, a 11 éves Sarolta hercegnő és a nyolcéves Lajos herceg hatalmas Taylor Swift-rajongók. Vilmos egyébként feleségével, Katalin hercegnével együtt hallgatta volna meg az Opalite című dalt a rádióműsorban.

A brit trónörökös tavaly nyáron személyesen is részt vett Taylor Swift londoni Eras Tour-koncertjén a Wembley Stadionban, ahová Sarolta és a 12 éves György herceg is elkísérte. A koncerten készült videók gyorsan bejárták az internetet, miután Vilmost tipikus apukás tánc közben kapták lencsevégre a VIP-páholyban.

A herceg most felidézte, hogy bár messze ültek a színpadtól, az élmény így is lenyűgöző volt. „Olyan hihetetlen hangulat volt, hogy szó szerint érezni lehetett, ahogy remeg a padló, amikor mindenki táncolt. Fantasztikus este volt” – mondta. A koncert után a királyi család kulisszák mögött találkozott Taylor Swifttel, Vilmos pedig személyesen is megköszönte az énekesnőnek az estét. Közös szelfi is készült, amelyet később a walesi hercegi pár hivatalos Instagram-oldalán osztottak meg.

Az egész világ találgatja, milyen lesz Taylor Swift és Travis Kelce esküvője

Több mint egy évvel a királyi találkozás után Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. Az NFL-sztár állítólag saját kertjében kérte meg az énekesnő kezét, gyönyörű virágdíszítés mellett. A részletekről Travis édesapja, Ed Kelce beszélt.