Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 23., szombat Dezső

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
brit királyi család

Vilmos herceg is ott lehet Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén? – ezt mondta a meghívóról

brit királyi család Travis Kelce Taylor Swift Katalin hercegné Vilmos herceg
Rideg Léna
2026.05.23.
Hamarosan összeházasodik Taylor Swift és Travis Kelce. Vilmos herceg egy rádióinterjúban utalt rá, hogy szívesen ott lenne a sztárpár esküvőjén – már ha meghívják. A brit trónörökös arról is beszélt, mennyire rajonganak gyermekei Taylor Swiftért, és felidézte a londoni Eras Tour-koncerten átélt élményeit is.

Vilmos herceg szerint könnyen lehet, hogy ő is ott lesz Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén – már ha érkezik meghívó a Kensington-palotába. A walesi herceg egy rádióműsorban beszélt erről.

Vilmos herceg reméli, részt vehet Taylor Swifték esküvőjén.
Vilmos herceg reméli, részt vehet Taylor Swifték esküvőjén.
Forrás: Getty Images Europe

Vilmos herceg meglepő kijelentést tett a sztáresküvő kapcsán

A 43 éves walesi herceg a Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden című brit rádióműsor vendége volt pénteken, ahol szóba került a világsztár pár közelgő esküvője is. A műsorvezető, Amanda Holden megkérdezte tőle, hogy Taylor Swift és Travis Kelce küldtek-e már meghívót a királyi családnak. Vilmos erre mosolyogva csak annyit mondott: 

„Ehhez nincs kommentem. Remélem, hogy lesz meghívó, de majd meglátjuk.”

A walesi trónörökös gyerekei imádják Taylor Swiftet

A herceg a beszélgetés során azt is elárulta, hogy gyermekei, a 11 éves Sarolta hercegnő és a nyolcéves Lajos herceg hatalmas Taylor Swift-rajongók. Vilmos egyébként feleségével, Katalin hercegnével együtt hallgatta volna meg az Opalite című dalt a rádióműsorban.

A brit trónörökös tavaly nyáron személyesen is részt vett Taylor Swift londoni Eras Tour-koncertjén a Wembley Stadionban, ahová Sarolta és a 12 éves György herceg is elkísérte. A koncerten készült videók gyorsan bejárták az internetet, miután Vilmost tipikus apukás tánc közben kapták lencsevégre a VIP-páholyban.

A herceg most felidézte, hogy bár messze ültek a színpadtól, az élmény így is lenyűgöző volt. „Olyan hihetetlen hangulat volt, hogy szó szerint érezni lehetett, ahogy remeg a padló, amikor mindenki táncolt. Fantasztikus este volt” – mondta. A koncert után a királyi család kulisszák mögött találkozott Taylor Swifttel, Vilmos pedig személyesen is megköszönte az énekesnőnek az estét. Közös szelfi is készült, amelyet később a walesi hercegi pár hivatalos Instagram-oldalán osztottak meg.

Az egész világ találgatja, milyen lesz Taylor Swift és Travis Kelce esküvője

Több mint egy évvel a királyi találkozás után Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. Az NFL-sztár állítólag saját kertjében kérte meg az énekesnő kezét, gyönyörű virágdíszítés mellett. A részletekről Travis édesapja, Ed Kelce beszélt.

Bár az esküvő részleteit egyelőre titokban tartják, egy, a People magazinnak nyilatkozó bennfentes szerint biztos, hogy szűk körű, privát eseményt terveznek, nem pedig hatalmas celebparádét.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Károlyt és Vilmost is zsarolhatja Sarah Ferguson

A királyi életrajzíró szerint a volt yorki hercegné pénzt akar a hallgatásáért. Úgy tudni, Sarah Ferguson arról tárgyal a brit királyi családdal, ha anyagi támogatást lap, nem ad leleplező interjút senkinek.

Hatalmas fordulat: Idris Elba mégis szerepelhet az új James Bond-filmben

Bár a világsztár a kora miatt nem lehet az új James Bond, továbbra sem adta fel a reményt, hogy szerepelhessen a filmben.

Elképesztő, mit művel a testével: kiderült az 56 éves Naomi Campbell kinézetének sokkoló titka

Vajon genetika vagy kőkemény bizarr rutin áll elképesztő formája mögött? Részletek a szupermodell mindennapjaiból.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu