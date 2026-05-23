Mussolini unokája rengeteg pénzzel távozott egy tévéműsorból – A családja próbálta megállítani

Komoly visszhangot váltott ki Olaszországban, hogy Alessandra Mussolini, Benito Mussolini unokája megnyerte az olasz Big Brotherként ismert Grande Fratello VIP legújabb évadát. A 63 éves egykori modell és politikus 100 ezer dollárnak (több mint 30 millió forint) megfelelő nyereménnyel távozott a realityből, miután legyőzte a többi 15 versenyzőt.

Az egykori olasz diktátor, Benito Mussolini unokája modellként és a politikusként is ismert hazájában. Természetesen sosem szabadult attól, hogy az ország legrettegettebb elnökének unokája.

A műsor fináléja után Alessandra Mussolini úgy nyilatkozott, hogy semmit sem bán az egész szereplésből, és minden pillanatát élvezte a realitynek. Elmondása szerint sokan próbálták lebeszélni arról, hogy részt vegyen a műsorban, többek között a családja is igyekezett meggyőzni őt róla, hogy nem jó ötlet a részvétele. Azonban pont ezért döntött végül a szereplés mellett. „Mindenki azt mondta, ne menjek a Big Brotherbe szerepelni. De valahányszor azt mondják nekem, hogy »ne csináld, ne csináld, ne csináld«, azonnal arra gondolok, hogy csak azért is megcsinálom” – árulta el Mussolini. A valóságshow végül annyira jól sikerült, hogy a végén Mussolini kezében landolt a főnyeremény – hála a nézők szavazatainak.

„Mindent a lehető legteljesebben élveztem, pontosan úgy, ahogy vagyok. Semmit sem bánok” – nyilatkozta győzelme után Alessandra Mussolini.

🇮🇹📺 FLASH | Alessandra Mussolini, petite-fille de Benito Mussolini et ancienne parlementaire a remporté l’édition 2026 du Grande Fratello, l’équivalent italien de "Loft Story" en France. pic.twitter.com/0cVTGiEz2l — Cerfia (@CerfiaFR) May 21, 2026

Rengeteg botrány övezi Alessandra Mussolini életét

Benito Mussolini unokája korábban modellként és színésznőként is dolgozott, később pedig az olasz politikában futott be jelentős karriert. Több különböző pártban is megfordult, és az Európai Parlament tagja is volt. Karrierjét ugyanakkor számos botrány kísérte. 2003-ban például kilépett pártjából, miután annak vezetője kijelentette, hogy a fasizmus az „abszolút gonosz”, valamint elítélte Olaszország második világháborús szerepét – amelyben Alessandra Mussolini nagyapja volt Olaszország egyszemélyes vezetője.