2026. máj. 23., szombat Dezső

A hálószobádból figyelnek? Durva módszerekkel kémkednek utánunk az okoseszközök

Klusovszki Kíra
2026.05.23.
Míg korábban a betörők ellen kulccsal és lakattal védekeztünk, ma már a saját lakásunkban is láthatatlan digitális kukkolók áldozataivá válhatunk. Bár a kényelem miatt imádjuk az otthoni okoseszközöket, mégis rengeteg veszélyt rejthetnek.

Mindannyiunkkal előfordult már az a különös véletlen, amikor egy átbeszélgetett délután után hirtelen görgetni kezdtük a közösségi oldalunkat, és a rendszer azonnal olyan dolgokról dobált be hirdetéseket, amikről előzőleg szó esett. Ekkor szinte mindannyiunk fejében megszületik a hátborzongató felismerés: mi van, ha valójában egy másodpercre sem vagyunk egyedül, és az okoseszköz mindvégig titokban kémkedett utánunk? 

Az okoseszközökkel felszerelt otthon legnagyobb biztonsági kockázatát az jelenti, hogy a központi vezérlőegységet feltörik. Így távolról is nyithatóvá válnak az intelligens ajtózárak és kikapcsolhatóvá válnak a riasztóberendezések. 
  • Az okoseszközök algoritmusa folyamatosan megfigyeli a böngészési adataink. 
  • Képes wifi vagy bluetooth segítségével összehangolni a közeli ismerőseink eszközeit a sajátunkkal. 
  • A legnagyobb buktatójuk, hogy mindeközben könnyen fel is törhetőek, szinte bárki számára. 

Az okoseszközök tényleg megfigyelnek?

Sokan azt hiszik, hogy a mindennapi eszközeink csak akkor figyelnek ránk, ha azokat aktívan használjuk, ám ez az elképzelés tévesnek bizonyult: az okoseszközök ugyanis szinte folyamatosan készenlétben állnak

Bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a háttérben futó alkalmazások konkrétan lehallgatják a szavainkat, a valóságban sokkal rafináltabb módszerekről van szó.

A rendszer ugyanis a Wi-Fi és a Bluetooth-kapcsolatokon keresztül folyamatosan elemzi a körülöttünk lévő emberek, barátok adatait, és összeköti őket a mi profilunkkal. Ha ehhez hozzáadjuk a korábbi keresési előzményeinket, vagyis azt, hogy pontosan mikre kerestünk rá az interneten, a háttérben dolgozó algoritmusok azonnal összerakják a képet. Ezután másodpercek alatt pontosan ránk szabott reklámokkal és hirdetésekkel árasztják el a közösségi oldalainkat. 

Ez a belső feltérképezés ma már egy hihetetlenül hatékony marketingrendszer része, ami elől szinte képtelenség menekülni, még akkor is, ha egyáltalán nem megnyugtató a gondolat: valójában sosem vagyunk egyedül.

Bárki feltörheti az otthoni rendszerünket

Még ha nem is feltétlenül rögzítik folyamatosan a hangunkat a telefonjaink és a számítógépeink, egy dolog mellett semmiképpen sem érdemes elmennünk, hogy az eszközeink bármikor könnyen feltörhetőek. Ehhez ráadásul nem kell méregdrága technika, sem egy jól szervezett hackertámadás; a legegyszerűbb, legpitibb informatikai szakik, de még az internetes oktatóvideókat nézegető tinik is képesek másodpercek alatt átvenni az irányítást a kütyüink felett. 

Elég, ha egy olcsóbb beltéri okoskameránál vagy bébiőrnél meghagyjuk a gyári jelszót, vagy ha elfelejtjük frissíteni a laptopunk szoftverét, ugyanis a biztonsági résen keresztül a csalók egy egyszerű, netről letölthető kémprogrammal máris aktiválják a webkamerát és a mikrofont.

Ha pedig egyszer bent vannak a rendszerben, távolról, láthatatlanul figyelhetik meg minden egyes otthoni mozzanatunkat anélkül, hogy a kis zöld LED lámpa egyáltalán felkapcsolna a laptop, vagy a biztonsági kamera kijelzőjén. Legyen szó a hálószobai számítógépünkről, az ágyat figyelő gyerekkameráról, vagy akár az egész otthoni okosrendszerről, a hálózatba bejutó elkövető olyan intim felvételekhez juthat hozzá, amelyeket később még zsarolásra is felhasználhat. 

