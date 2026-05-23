Hármasikreket nevelt – Sokként érte, amikor kiderült, hogy az egészet csak kómában látta

Sokként érte a 19 éves francia lányt, amikor kiderült számára, hogy minden, ami az elmúlt években történt vele, csupán kóma alatti hallucináció volt. Hét év alatt szerelembe esett, hármasikreknek adott életet, akiket évekig nevelt – hogy aztán kiderüljön, hogy az egész csupán egy álom volt. Clélia Verdier szakember segítségével dolgozza fel a traumát.

Clélia Verdier három hétig volt kóma állapotában, ez idő alatt hét évet élt meg.

Önkezével akart véget vetni életének 2025 júniusában a franciaországi Lyonból származó Clélia Verdier, ami szerencsére sikertelen volt. Nagy mennyiségű gyógyszert vett be, így az orvosok három hétre mesterséges kómába helyezték.

Nem volt tudatában annak, hogy eszméletlenül fekszik, így az álmok valósággá váltak számára. Elmondása szerint ez idő alatt hét évet élt le, amikor is szerelembe esett, majd hármasikreknek adott életet. „Annyi mindent éreztem. Amikor a szülésről álmodtam, éreztem a stresszt."

Óriási fájdalmat is éreztem. Ebben az álomban hármasikreknek adtam életet, akiket Mila-nak, Miles-nek, illetve Maïlée-nek neveztem el. Maïlée röviddel a születése után meghalt.

A baba halála után rendkívüli szomorúság lett úrrá rajta, ám beszámolójában az is érdekes, hogy olyan részletekre is emlékszik, mint az első bőrkontaktus. „Túláradó szeretet éreztem.” Ennél is érdekesebb, hogy a következő évekre is tisztán emlékszik, ahogy ikrei cseperedtek, elmondása szerint az egyik „meglehetősen félénk”, a másik pedig egy „igazi energiabomba” a volt. „Emlékszem a sétákra, a közös étkezésekre, a lefekvés előtti mesékre.”

Amikor Verdier három héttel később felébredt a kómából, azonnal ikreit kereste. Sokként élte meg, amikor kiderült számára, hogy valójában soha nem léteztek, minden, amit az elmúlt hét évben átélt, csupán az agya által kivetített látomás volt.

Sokkoló volt. Annyira meg voltam győződve arról, hogy valóságosak, hogy amikor először láttam a szüleimet, azt mondtam nekik, hogy nagyszülők.

Még egy évvel az események után is gyászolja lányait, nehezen fogadja el azt, hogy amit évekig valóságnak hitt, csak a fejében létezett. Jelenleg terápia segítségével dolgozza fel az átélt traumát, elmondása szerint mindenkitől elszigetelődött: „Mostanában nagyon eltávolodtam mindenkitől. Még mindig hiányoznak.”