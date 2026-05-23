Kutatás is bebizonyította: ez lehet a legjobb megoldás a piros napokra

Azok a bizonyos napok mindig meg tudják keseríteni az életünket. Nemcsak a fájdalommal kell ilyenkor szembenéznünk, hanem a tampon és a betét kellemetlenségével, a hangulatingadozással, az örök félelemmel, hogy nehogy átázzunk, és még sorolhatnánk. Most viszont eljött egy olyan termék korszaka, mely már meghódította a világot. Ideje, hogy te is adj egy esélyt a menstruációs bugyinak!

Az új alternatíva térhódítása: a menstruációs bugyi használata A menstruációs bugyi rendkívül kényelmes, és a minőségi termékeknek igen jó a nedvszívó képessége.

Ez az alternatíva sokkal környezetbarátabb megoldás, mint az egyszer használatos higiéniai termékek.

Az árát tekintve is kifizetődőbb, mint az eldobható megoldások.

Ezek a bugyik általában 4-6 órát bírnak szivárgás nélkül.

A mosás során érdemes több dologra is odafigyelni, például ajánlott hideg vízben tisztítani őket.

Mire jó a menstruációs bugyi?

A havi vérzésre manapság már rengeteg alternatíva van. A tampon és a betét után érkezett meg a menstruációs kehely, a mosható női betét és a menstruációs bugyi. Ez utóbbi pedig egye népszerűbbé vált.

A menstruációs bugyi kényelmes, megfelelően felszívja a vért, és mosógépben kimosható. Sokan azért választják ezt a terméket, mert nem akarnak betétet és tampont magukkal cipelni, vagy csak megunták, hogy havonta több ezret is ki kell dobniuk az ablakon ahhoz, hogy elegendő elhasználható higiéniai terméket vásároljanak. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a menstruációs bugyi alkalmazása mennyire környezetbarát megoldás!

Menstruációs bugyi vs. eldobható termékek – környezetvédelmi szempontból

Az eldobható betétek és tamponok akár 90%-ban tartalmazhatnak műanyagot, mely többnyire a hulladéklerakóban vagy az óceánban végzi. Ha pedig a csomagolást is belevesszük, akkor egy betét kb. 4 műanyag zacskónak felel meg. Ezzel szemben a menstruációs bugyinál csak a mosáshoz szükséges energia- és vízfogyasztással kapcsolatban kell kompromisszumot kötnünk.

Helen Lynn, a Women’s Environmental Network vezető konzulense és kutatója szerint

A legfrissebb adatok arra utalnak, hogy a környezeti hatások tekintetében a menstruációs kehely áll az élen, melyet a menstruációs bugyi, majd a mosható betétek követnek.

Az adatok szerint a tampon és a betét áll a kutatási eredmények legalján, vagyis az eldobható higiéniai termékek elképesztően környezetszennyezőek.