A 60 éves énekesnő elképesztő ruhában lépett a vörös szőnyegre - Shania Twain mindenkit meglepett

60 évesen is ízig-vérig díva! Shania Twain mindenkit túlragyogott a vörös szőnyegen. Olyan ruhát választott, amire nincsenek szavak, sőt a testét borító szikrázó fenevad láttán a fotósoknak is leesett az álla!

Vannak sztárok, akik az idő múlásával a biztosra utaznak, ha öltözködésről van szó, és van Shania Twain, aki fittyet hány a korára, és 60 évesen dögösebb, mint valaha. A country zene királynője nem csak simán megjelent a legutóbbi vörös szőnyeges eseményen, hanem valóságos divatpillanatot teremtett. Mutatjuk a részleteket! 

Shania Twain énekesnő
Elképesztő formában van a 60 éves Shania Twain.
Forrás:  Getty Image

Shania Twain ruhája

  • A világhírű énekesnő a ‘90-es évek és a 2000-es évek elejének egyik legmeghatározóbb előadója volt.  
  • Bár a zenétől kicsit visszavonult, és már csak ritkán lép fel, a legnagyobb gálákat és díjátadókat még mindig bevállalja.  
  • Mostani vörös szőnyeges ruhája mindenkit sokkolt - a szó legpozitívabb értelmében! 

Shania Twainnél egyszerűen senki sem csinálja jobban, ha meghökkentő és látványos szettekről van szó. Május 17-én, vasárnap a 60 éves countryénekesnő minden tekintetet magára vonzott a 61. Academy of Country Music Awards vörös szőnyegén, ahol ráadásul az este házigazdájaként is részt vett. 

A You’re Still the One” sláger királynője egy földig érő, pánt nélküli, ezüst flitteres estélyiben indította a gálaszezont. De a drágakövek és flitterek mellett a ruha díszítése vitt mindent: egy fekete párduc rajzolódott ki a szoknya részén. Shania a vagány, mégis elegáns összképet egy pár szegecses bőrkesztyűvel, valamint egy hozzá passzoló, monumentális nyaklánccal és függő fülbevalóval tette teljessé. 

Shania Twain énekesnő
Shania Twain legújabb vörös szőnyeges megjelenése.
Forrás: Getty Images

Sminkje és frizurája legalább ennyire vonzotta a tekinteteket. Az énekesnő imád kísérletezni a külsejével, most pedig egy vadonatúj frufruval és hosszú, karamellás, gesztenyebarna tincsekkel hódított. A szettje mellett muszáj azt is megjegyezni, hogy 60 évesen is olyan friss és fiatalos, mint 30 évvel ezelőtt. Bár régóta rebesgetik, hogy plasztikai beavatkozások hosszú sora bújik a színfalak mögött, Shania Twain még nem erősítette ezt meg.  

