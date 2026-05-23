Nehéz időszakon megy keresztül Tiger Woods: mellrákkal diagnosztizálták a párját

2026.05.23.
Az amerikai profi golfozó az elmúlt időszakban botrányai miatt került címlapra. Tiger Woodsot nemrég ittas vezetés miatt tartóztatták le, most pedig a magánéletében érte újabb csapás: szerelme, Vanessa Trump bejelentette, hogy mellrákkal diagnosztizálták, és már meg is kezdődtek a kezelései.

Tiger Woods kedvese, Vanessa Trump nyilvánosságra hozta, hogy mellrákkal diagnosztizálták. A 48 éves Vanessa egy Instagram-bejegyzésben számolt be állapotáról, és elárulta, hogy már meg is kezdődött a kezelése.

Tiger Woods és szerelme, Vanessa Trump 2024 óta alkotnak egy párt.
Tiger Woods párja maga számolt be diagnózisáról

Vanessa Trump azt írta, orvosi csapatával együtt dolgozik a számára legmegfelelőbb kezelési terven, és a hét elején már egy beavatkozáson is átesett. „Próbálok erős és pozitív maradni, miközben a családom, a gyerekeim és a hozzám legközelebb állók támogatnak” – fogalmazott bejegyzésében. Vanessa megköszönte követőinek a kedves üzeneteket és a támogatást, ugyanakkor arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletét, amíg a gyógyulására koncentrál. A bejegyzéshez korábbi sógornője, Ivanka Trump is kommentelt. Ivanka azt írta:

 „Imádkozom azért, hogy továbbra is erős maradj, és mielőbb felépülj. Szeretlek.”

Vanessa Trumpot legutóbb pár napja látták nyilvánosan, amikor részt vett lánya, Kai Trump középiskolai ballagásán Floridában. A 19 éves Kai családi vacsorán ünnepelt a nápolyi Blackbird étteremben szüleivel együtt. A vacsorán jelen volt Donald Trump lánya, Tiffany Trump és férje, Michael Boulos, valamint Donald Trump Jr. menyasszonya, Bettina Anderson is.

Vanessa és volt férje, Donald Trump Jr. öt közös gyermeket nevelnek: Kait, a 17 éves Donaldot, a 14 éves Tristant, a 13 éves Spencert és a 11 éves Chloét. A pár 2018-ban, 12 év házasság után vált el.

Tiger Woodsszal közel 2 éve alkotnak egy párt

Vanessa 2024 végén kezdett kapcsolatot Tiger Woodsszal. A világhírű golfozó nem vett részt Kai ballagási vacsoráján, a diplomaosztón azonban megjelent a floridai Benjamin Schoolban. A helyszíni beszámolók szerint a világhírű golfozó körülbelül 15 perc késéssel érkezett, majd a rendezvény vége előtt távozott. Vanessa Trump az elmúlt hónapokban Tiger Woods mellett állt, miután a sportolót márciusban ittas vezetés miatt letartóztatták.

A People magazin egyik forrása szerint a pár újra sok időt tölt együtt, főleg, mióta Tiger Woods hazatért svájci, hathetes bentlakásos kezelése után. Egy bennfentes szerint kapcsolatuk továbbra is stabil, bár mindketten elfoglaltak. A Page Six egyik forrása szerint Vanessa Trump egyáltalán nem tervezi, hogy szakítson Tiger Woodsszal: a lap informátora szerint a golfozó Palm Beach egyik legkapósabb agglegénye, és továbbra is rendkívül vonzó partinak számít.

