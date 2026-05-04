Matthew McConaughey 94 éves édesanyja évtizedeket tagadhatna le a korából – Fotó

Az közismert tény, hogy Matthew McConaughey édesanyja, Mary Kathlene McCabe – vagy ahogy a legtöbben ismerik, Kay McConaughey – gyönyörű nő volt világéletében. Azt viszont már kevesen tudják, hogy nemrég betöltötte a 94 éves életkort. Kay azonban a friss fotójával egyértelműen bizonyítja, hogy igaz a mondás: a kor csak egy szám.

Bár régen hosszú évekig kerülték egymást, mára már nagyon jó viszonyt ápol Matthew McConaughey és az édesanyja

Forrás: WireImage

Matthew McConaughey felesége a barátnőjeként tekint az anyósára

A világsztár neje, Camila Alves nemrég az Instagram-oldalán osztotta meg, hogy Kay társaságában bulizott a hétvégén. A posztjából megtudhattuk, hogy baráti viszonyt ápol az anyósával és gyakran lógnak együtt akár kettesben is.

„A 94 éves, szuperdögös kísérőm a Mack, Jack és McConaughey eseményen nem más volt, mint Kay McConaughey (MaMac). Elég jó párost alkotunk! Furcsa kimondani, de igaz, hogy az egyik legjobb barátnőm történetesen az anyósom is egyben" – osztotta meg boldogságát Matthew McConaughey felesége.

Camila fotóján láthatjuk, hogy Kay 94 évesen is ugyanolyan dekoratív és fiatalos, mint amilyen egész életében volt. Úgy látszik, hogy ő egy igazi kortalan szépség. Ha nem hiszel nekünk, akkor nézd meg a hölgyekről készült legfrissebb fotót:

