2025. okt. 1., szerda

Szeretkezés közben szörnyethalt Matthew McConaughey édesapja

2025.10.01.
A világsztár egy interjúban árulta el, hogy hosszú évekkel ezelőtt nem mindennapi módon veszítette el az édesapját. Matthew McConaughey édesapja szeretkezés közben kapott szívinfarktust.

Megrázó részleteket osztott meg apja haláláról Matthew McConaughey. James Donald McConaughey 1992-ben hunyt el, ráadásul nem mindennapi módon. 

Matthew McConaughey édesapja szeretkezés közben halt meg
Forrás: WireImage

Matthew McConaughey apja nem mindennapi módon halt meg

Kendőzetlenül őszinte interjút adott Matthew McConaughey. A színész elárulta, apja a feleségével való szeretkezés során szívinfarktust kapott, majd a kiérkező mentősök minden igyekezete ellenére elhunyt.  Matthew-t az anyja értesítette a tragédiáról, ám a pontos részleteket csak később ismerte meg. Felesége Kathleen nem titkolta férje halálát, sőt, mikor testét egy lepedővel letakarták, nemes egyszerűséggel lerántotta róla azt. „Ő Big Jim, így ment el. Ne takarjátok el, így élte az életét és így is halt meg” − mondta.

A saját hálószobatitkaikat is megosztotta

A színész, aki három gyerek édesapja, a saját  legújabb könyvében, a Versek & imákban saját házassági tapasztalatairól vallott. Az egyik bejegyzésben a hálószobai intimitás titkát osztotta meg: a kisebb ágy szerinte kulcsfontosságú lehet. „A legjobb dolog, amit a házasságodért tehetsz, ha megszabadulsz a hatalmas matractól és egy kisebbre cseréled” − írta. 

A világsztár nem mindennapi dolgokat árult el élete egyik legnagyobb tragédiájáról. Kiderült, hogy Matthew McConaughey apja szex közben kapott végzetes szívinfarktust.

