Szeretkezés közben szörnyethalt Matthew McConaughey édesapja

Megrázó részleteket osztott meg apja haláláról Matthew McConaughey. James Donald McConaughey 1992-ben hunyt el, ráadásul nem mindennapi módon.

Matthew McConaughey édesapja szeretkezés közben halt meg

Forrás: WireImage

Kendőzetlenül őszinte interjút adott Matthew McConaughey. A színész elárulta, apja a feleségével való szeretkezés során szívinfarktust kapott, majd a kiérkező mentősök minden igyekezete ellenére elhunyt. Matthew-t az anyja értesítette a tragédiáról, ám a pontos részleteket csak később ismerte meg. Felesége Kathleen nem titkolta férje halálát, sőt, mikor testét egy lepedővel letakarták, nemes egyszerűséggel lerántotta róla azt. „Ő Big Jim, így ment el. Ne takarjátok el, így élte az életét és így is halt meg” − mondta.

A saját hálószobatitkaikat is megosztotta

A színész, aki három gyerek édesapja, a saját legújabb könyvében, a Versek & imákban saját házassági tapasztalatairól vallott. Az egyik bejegyzésben a hálószobai intimitás titkát osztotta meg: a kisebb ágy szerinte kulcsfontosságú lehet. „A legjobb dolog, amit a házasságodért tehetsz, ha megszabadulsz a hatalmas matractól és egy kisebbre cseréled” − írta.

