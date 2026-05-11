Fotókon Scarlett Johansson piszkosul sármos férje: 20 éve találkoztak először

A dán származású amerikai színésznő a világjárvány alatt ment hozzá harmadik férjéhez. Scarlett Johansson azóta megállás nélkül ragyog, minden közös képükön szinte bálványként imádja Colin Jost komikust.

A színésznő, aki korábban Ryan Reynolds felesége is volt, már közel kilenc éve él boldog párkapcsolatban a Saturday Night Live emblematikus alakjával, Colin Josttal. Scarlett Johansson és férje 2017 óta alkotnak egy párt, közös történetük pedig 2006-ig nyúlik vissza. 

Scarlett Johansson két gyermek után is csodásan fest - ez pedig talán férjének is köszönhető.
Ő Scarlett Johansson férje

  • A színésznőnek ez a harmadik házassága.
  • Hosszú évek teltek el, míg az ismeretségből szerelem szövődött.
  • Az eljegyzés, házasság és gyerekvállalás alig pár év alatt történt.

A 41 éves Scarlett Johansson számtalan alkalommal szerepelt már a Saturday Night Live showműsorban, és épp itt találkozott húsz éve Colin Josttal. A férfi ekkor a műsor írócsapatában dolgozott, de románcukra még jó pár évet kellett várni. Arról, hogy pontosan mikor is kezdődött a kapcsolatuk, nem igazán lehet tudni, de 2017-ben már nem bírtak az érzéseikkel, az egyik műsor utáni bulin mindenki előtt csókolóztak. Eltelt még pár hónap, míg valóban felvállalták ország-világ előtt szerelmüket: egymás kezét fogva érkeztek a New York-i Természettudományi Múzeum gálájára.

Mosolya ellenállhatatlan: Colin Jost a Saturday Night Live műsorban.
Alig telt el két év, és Scarlett Johansson ujján már ott díszelgett a közel félmillió dolláros, 11 karátos eljegyzési gyűrű − írta korábban a People -, ami miatt férje egyszer több kukát is átkutatott, ugyanis a színésznő véletlenül kidobta. Az esküvőre sem kellett sokáig várni, 2020-ban mondták ki egymásnak a boldogító igen, méghozzá a koronavírus-járvány kellős közepén, egy titkos szertartás keretében, a szűk családjuk és pár barátjuk jelenlétében. 

Scarlett Johansson férje, Colin Jost oldalán.
2021-ben világra jött első közös gyermekük, Cosmo, akinek a hírek szerint a színésznő második házasságából született lánya, Rose is nagyon örült. Scarlett Johansson férje, bár nem civil, a pár mégis nagyon őrzi a magánéletét. Szerencsére azonban egy-egy jeles eseményen láthatjuk őket egymás oldalán, ezeken a képeken pedig még kilenc év után is süt róluk a boldogság. 

