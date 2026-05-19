2026. máj. 19., kedd

Így búcsúzik Liptai Claudia Scherer Pétertől: „Tudtuk, hogy beteg vagy..."

2026.05.19.
Scherer Péter halála mélyen megrázta a színházi világot. Kolléganője, Liptai Claudia szívszorító sorokkal búcsúzott a zseniális színésztől.

Scherer Péter halálhírét a Nézőművészeti Kft. közölte a közösségi oldalán, és nem túlzás azt állítani, hogy az egész ország sokkot kapott. Liptai Claudia sem tudja felfogni a történteket – nyilvános posztban búcsúzott kollégájától, barátjától. 

Scherer Péter 64 éves volt
Liptai Claudia nemcsak kollégaként, emberként is nagyon közel állt Scherer Péterhez, nem tudja elfogadni a veszteséget.

"Nem, nem, nem. Nem fogom fel, nem hiszem el. Nemrég még együtt ültünk a Centrál színházban, és azon az összetéveszthetetlen hangodon meséltél valami világmegváltót. Soha nem panaszkodtál, pedig tudtuk, hogy beteg vagy, aztán valahogy újra visszaköltözött az élet a szemedbe, a szín a hajadba, és ez mindannyiunkat boldogsággal töltött el. Sokkal, sokkal szegényebb lesz a Föld nélküled. Óriási veszteség járja át most a szívem. Sok erőt kívánok a csodás családodnak" - írta a színésznő.

