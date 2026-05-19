A zsír, amelyik éget – a barna zsír meglepő szerepe az anyagcserében

A barna zsír felfedezése – vagyis annak felismerése, hogy felnőtt emberekben is jelen van és aktívan működik – az anyagcsere-kutatás egyik fordulópontja volt. Megértése új perspektívát nyit az elhízás, a cukorbetegség és az anyagcsere-betegségek kezelésében.

A kutatások a barna zsírra és annak pozitív hatásaira fókuszálnak

A barna zsír teljesen más, mint a fehér zsír A barna zsír – barna zsírszövet – az energiát hő formájában égeti el, nem tárolja.

Felnőttekben elsősorban a nyak és a kulcscsont körül, valamint a gerinc mentén található barna zsír.

Hidegnek való kitettség és testmozgás aktiválja.

Sok mitokondriumot tartalmaz – ezektől barna a színe.

A fehér zsírszövet bizonyos feltételek mellett barna zsír-szerűvé alakítható – ezt bézs zsírnak nevezik.

A barna zsír mennyisége és aktivitása összefügg az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatával.

Mi a barna zsír, és miben különbözik a fehér zsírtól?

Az emberi szervezetben alapvetően kétféle zsírszövet található. A fehér zsírszövet – amelyre általában gondolunk, amikor testzsírról beszélünk – az energia hosszú távú tárolására szolgál: zsírsavakat raktároz lipidcseppek formájában, és szükség esetén ezt az energiát bocsátja a szervezet rendelkezésére. A fehér zsírsejtek egy nagy, a sejtet szinte teljesen kitöltő lipidcseppet tartalmaznak.

A barna zsírszövet ezzel szemben alapvetően más feladatot lát el: az energiát nem tárolja, hanem közvetlenül hővé alakítja. Ezt a folyamatot termogenezisnek nevezzük. A barna zsírsejtek sok kisebb lipidcseppet és rendkívül nagy számú mitokondriumot tartalmaznak – a mitokondriumokban lévő vas adja jellegzetes barna színüket. Az UCP1 – termogenin – nevű fehérje az, amely lehetővé teszi az energiának hő formájában történő leadását, a normális sejtenergetika megkerülésével.

Az újszülötteknél a barna zsír aránylag sok, és a testhőmérséklet fenntartásában fontos szerepet játszik – a csecsemők ugyanis még nem képesek remegéssel termelni hőt. Sokáig azt gondolták, hogy felnőttkorban a barna zsír eltűnik vagy teljesen fehérré alakul, de a 2000-es évek végén PET-CT-vizsgálatokkal igazolták, hogy aktív barnazsír-depók felnőttekben is jelen vannak – elsősorban a nyak, a kulcscsont, a gerinc és a mellkas területén.