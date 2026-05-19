82 évesen is minden tekintetet magára vonzott a színésznő - Ragyogott a ritka, friss képeken Catherine Deneuve - GALÉRIA

Catherine Deneuve a francia filmművészet élő legendája, és egyik legmeghatározóbb, örök ikonja, így nem csoda, hogy minden tekintetet magára vonzott a 79. cannes-i filmfesztiválon. Sikkes megjelenésével és vibráló stílusával valósággal uralta a vörös szőnyeget, miközben bebizonyította, hogy az igazi szépség nemcsak a mozivásznon, hanem a való életben is teljesen kortalan.

Catherine Deneuve a 2019-ben elszenvedett, súlyos agyvérzése után végül a 2021-es Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén tért vissza először a nyilvánosság elé, ahol a közönség percekig tartó, megható vastapssal ünnepelte a felépülését.

A francia színésznő valósággal elvarázsolta a 79. Cannesi filmfesztiválon jelenlevőket.

Örök fiatalos lendületét mi sem bizonyítja jobba, hogy 82 éves kora ellenére most egyszerre két filmmel is debütált.

Catherine Deneuve megjelenésével van tele a világsajtó, az ikon ugyanis valósággal levett a lábáról mindekit a cannes-i filmfesztiválon, ahol megmutatta, hogyan lehet 82 évesen is ilyen elképesztően dögösen viselni az idő múlását.

A képek jól tükrözik, hogy Catherine bomba formában tartja van, és az évek alatt semmit sem veszített a legendás szépségéből sem.

A színésznő – aki immár több mint hat évtizede a filmvilág ikonikus csillaga – ráadásul nemcsak a puszta jelenlétével tarolt, ugyanis ezúttal a Marie Kreutzer által rendezett, várva várt Gentle Monster című filmje, valamint a kétszeres Oscar-díjas iráni rendezőzseni, Asghar Farhadi ikonikus Histoires Parallèles (Parallel Tales) című alkotása hozta vissza a vásznakra. Fiatalos megjelését így mi sem bizonyítja jobban, minthogy a színésznő egyszerre két hatalmas volumenű filmmel tért vissza a mozivásznakra.

A sajtóeseményeken egy nyárias, rendkívül csinos és fiatalos szettben tündökölt, ahol egy vibráló, citromsárga blúzt kombinált egy elegáns fekete szoknyával.

Ez a merész színválasztás pedig tökéletesen kiemelte sugárzó energiáját. Fiatalos megjelenésének abszolút alapja azonban még mindig az a dús, védjegyévé vált szőke hajkorona, amivel már a pályafutása kezdetén is megbabonázta a világot.

Még korábbi betegsége sem tántorította el

Cannes-i tündöklése láttán szinte hihetetlen belegondolni, hogy néhány évvel ezelőtt még az egész világ Catherine Deneuve életéért aggódott. A színésznő ugyanis 2019-ben, egy forgatás kellős közepén kapott súlyos agyvérzést, ami után olyan kritikus állapotba került, hogy az orvosok és a hozzátartozók is komolyan tartottak attól, hogy a díva talán már soha többé nem épül fel teljesen.

Akkoriban sokan biztosra vették, hogy a tragédia végleg pontot tesz a karrierje végére, és többé nem láthatjuk őt a mozivásznakon, Deneuve azonban rácáfolt a legrosszabb jóslatokra.

Bár a betegsége után nem most állt először kamerák elé, ez a kettős cannes-i premier az abszolút bizonyíték arra, hogy a színésznő mára már szinte teljesen felépült a korábbi betegségből, és most, 82 évesen is megrendíthetetlenül arat a szakmában, bizonyítva, hogy őt egyszerűen lehetetlen elfelejteni.