Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 19., kedd Ivó, Milán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
Cannes

82 évesen is minden tekintetet magára vonzott a színésznő - Ragyogott a ritka, friss képeken Catherine Deneuve - GALÉRIA

NORTHFOTO - NATIONAL GENERAL PICTURES
Cannes színésznő francia Catherine Deneuve
Klusovszki Kíra
2026.05.19.
A legendás színésznő két ikonikus filmmel is debütált Cannes-ban, ahol szinte minden tekintetet magára vonzott. Catherine Deneuve megmutatta, hogy sem a kor, sem az idő nem fog ki rajta, fiatalos megjelenésével és páratlan bájával valósággal megbabonázta a közönséget.

Catherine Deneuve a francia filmművészet élő legendája, és egyik legmeghatározóbb, örök ikonja, így nem csoda, hogy minden tekintetet magára vonzott a 79. cannes-i filmfesztiválon. Sikkes megjelenésével és vibráló stílusával valósággal uralta a vörös szőnyeget, miközben bebizonyította, hogy az igazi szépség nemcsak a mozivásznon, hanem a való életben is teljesen kortalan.

Emmanuelle Bercot és Catherine Deneuve a De son vivant című film fotózásán 2021-ben.
Catherine Deneuve a 2019-ben elszenvedett, súlyos agyvérzése után végül a 2021-es Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén tért vissza először a nyilvánosság elé, ahol a közönség percekig tartó, megható vastapssal ünnepelte a felépülését.
Forrás: Northfoto
  • A francia színésznő valósággal elvarázsolta a 79. Cannesi filmfesztiválon jelenlevőket. 
  • Örök fiatalos lendületét mi sem bizonyítja jobba, hogy 82 éves kora ellenére most egyszerre két filmmel is debütált.
  • Galérián mutatjuk hogy néz ki most a legendás színésznő! 

A 82 éves Catherine Deneuve Cannes-ban is tarolt 

Catherine Deneuve megjelenésével van tele a világsajtó, az ikon ugyanis valósággal levett a lábáról mindekit a cannes-i filmfesztiválon, ahol megmutatta, hogyan lehet 82 évesen is ilyen elképesztően dögösen viselni az idő múlását.

A képek jól tükrözik, hogy Catherine bomba formában tartja van, és az évek alatt semmit sem veszített a legendás szépségéből sem.

A színésznő – aki immár több mint hat évtizede a filmvilág ikonikus csillaga – ráadásul nemcsak a puszta jelenlétével tarolt, ugyanis ezúttal a Marie Kreutzer által rendezett, várva várt Gentle Monster című filmje, valamint a kétszeres Oscar-díjas iráni rendezőzseni, Asghar Farhadi ikonikus Histoires Parallèles (Parallel Tales) című alkotása hozta vissza a vásznakra. Fiatalos megjelését így mi sem bizonyítja jobban, minthogy a színésznő egyszerre két hatalmas volumenű filmmel tért vissza a mozivásznakra.

A sajtóeseményeken egy nyárias, rendkívül csinos és fiatalos szettben tündökölt, ahol egy vibráló, citromsárga blúzt kombinált egy elegáns fekete szoknyával.

Ez a merész színválasztás pedig tökéletesen kiemelte sugárzó energiáját. Fiatalos megjelenésének abszolút alapja azonban még mindig az a dús, védjegyévé vált szőke hajkorona, amivel már a pályafutása kezdetén is megbabonázta a világot. 

Még korábbi betegsége sem tántorította el

Cannes-i tündöklése láttán szinte hihetetlen belegondolni, hogy néhány évvel ezelőtt még az egész világ Catherine Deneuve életéért aggódott. A színésznő ugyanis 2019-ben, egy forgatás kellős közepén kapott súlyos agyvérzést, ami után olyan kritikus állapotba került, hogy az orvosok és a hozzátartozók is komolyan tartottak attól, hogy a díva talán már soha többé nem épül fel teljesen. 

Akkoriban sokan biztosra vették, hogy a tragédia végleg pontot tesz a karrierje végére, és többé nem láthatjuk őt a mozivásznakon, Deneuve azonban rácáfolt a legrosszabb jóslatokra.

Bár a betegsége után nem most állt először kamerák elé, ez a kettős cannes-i premier az abszolút bizonyíték arra, hogy a színésznő mára már szinte teljesen felépült a korábbi betegségből, és most, 82 évesen is megrendíthetetlenül arat a szakmában, bizonyítva, hogy őt egyszerűen lehetetlen elfelejteni. 

Mutattjuk, hogy néz ki ma a díva: 

Catherine Deneuve egy lélegzetelállító zöld ruhában pózolt a 79. cannes-i filmfesztiválon.
Catherine Deneuve a Cannesi filmfesztiválon.
Catherine Deneuve a Párizsi Divathéten.
Catherine Deneuve az RH Paris galéria megnyitóján a Champs-Élysées sugárúton.
Catherine Deneuve a 2026-os Cannesi filmfesztiválon.
Catherine Deneuve a párizsi divathéten.
1 / 6
Catherine Deneuve egy lélegzetelállító zöld ruhában pózolt a 79. cannes-i filmfesztiválon.
Northfoto

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Te felismered őket fiatalon? 10 színész, akit már csak idős korából ismerünk

Néhány színész arca valósággal összeforrt az időskori szerepeikkel, ezért szinte elképzelhetetlen, hogyan néztek ki fiatalon. Te felismered őket?

Szépség és tehetség egyben: ők a leggyönyörűbb magyar sportolónők – Íme a 10-es lista!

A magyar sportélet nemcsak eredményekben, hanem karakterekben is rendkívül gazdag. A Magyar Sport Napja alkalmából íme egy válogatás a legszebb magyar sportolónőkről!

„Tiszta Diana hercegné” – 7 éves lett Archie herceg, Harry és Meghan Markle ritkán látott fia - FOTÓ

A kis herceg több ezer kilométerre szülőhazájától ünnepli a 7. születésnapját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu