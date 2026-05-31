Tragédia történt Jamie Lee Curtis családjában: meghalt a színésznő

Testvére, a szintén színésznő halálát Jamie Lee Curtis jelentette be a közösségi oldalakon. Kelly Curtis otthonában hunyt el, az egész család gyászolja.

Elhunyt Kelly Curtis. Jamie Lee Curtis testvére 69 éves volt.

Jamie Lee Curtis szívszorító sorokkal búcsúzik

„Meleg aloha idősebb nővéremnek, Kelly Lee Curtisnek, aki ma reggel elhunyt az otthonában. (...) Ő volt az első barátom és életre szóló bizalmasom. Lenyűgözően gyönyörű és tehetséges színésznő volt. Teknősöket gyűjtött, szerette a családját, a természetet, a zenét, az utazást, a Facebookot és a Pokémon Gót. Büszke volt dán gyökereire és magyar zsidó őseire, és odaadó amerikai hazafi volt. Szerető nagylelkűségéért, heves véleményéért, végtelen kíváncsiságáért, egyedi stílusáért és karácsonyi pirított mandulás sütijeiért is emlékeznek majd rá, innen ered a neve is, Süti néni. Kelly mindig magyar áldással fejezte be az üzeneteit vagy a búcsúit... Istenv eled, Isten veled van. Viszlát a későbbiekben” − írta Jamie Lee Curtis.

Kelly üzleti diplomát szerzett, utána tőzsdeügynökként dolgozott. Első filmes szereplése az 1958-as A vikingek című filmhez kötődik, amelyben szülei is játszottak. Később számos produkcióban feltűnt, de gyermekkönyveket is írt, producerként és produkciós asszisztensként is ismert volt − írja a Metro.

