Mi már tudjuk, mit viselsz az ujjaidon idén nyáron: íme 6 ellenállhatatlan Aperol Spritz körömtrendet

Az Aperol Spritz idén nemcsak a poharakban, hanem a manikűrökben is hódít: a vérnarancs árnyalatok, a csillogó textúrák és a kreatív 3D-díszítések garantáltan elhozzák a hamisítatlan olasz életérzést az ujjaidra. Hangolódj velünk a nyárra 6 ellenállhatatlan körömtrenddel!

Van valami csajosan csábító egy meleg, napsütéses napban, amit csak egy deres üvegű Aperol Spritz koktél tehet tökéletesebbé. Valljuk be, csajok, kevés olyan ital van, amiért egy emberként rajongunk, de az olaszoknak ezt is sikerült megugraniuk. Bár a nyári időre még várnunk kell, összeválogattuk a legfrissebb Aperol-dizájnokat – erre a körömtrendre te sem tudsz majd nemet mondani! 

Aperol Spritz köröm ötletek
Íme a legjobb Aperol Spritz körömötletek az idei nyárra.
Forrás: Instagram / @thenailab_ec

Aperol Spritz-körmök a nyári napsütés oltárán 

  • A vérnarancs és melegsárga színekben játszó Aperol Spritz koktél kilépett a gasztronómia színes-szagos világából, és már a szépségipart is megihlette. 
  • Az Aperol Spritz divattrendje és a koktél inspirálta körmök után szinte törvényszerű volt, hogy megjelennek a narancssárga manikűrök is. 
  • Mutatjuk a legvadítóbb körömötleteket, amelyekkel méltón hangolódhatsz a nyárra! 

Az élénk narancssárga körmök tökéletes választás az elkövetkezendő hónapokra, hiszen az első tavaszi szellőtől a nyári kánikuláig mindkét szezonban megállják a helyüket. De a narancs árnyalatok csak a kezdet! A titok a díszítésben és a kreatív ötletek halmozásában rejlik. A cat-eye lakkoktól a krómporokon át a 3D-s épített elemekig minden kombinálható ebben a manikűrtrendben. Mindegy, hogy a rövid géllakkokat vagy a hosszú műkörmöket kedveled, mert biztosan találsz egy olyan dizájnt, amely tökéletesen beleillik a már meglévő stílusodba. 

Íme a legpikánsabb Aperol Spritz körömötletek! 

Kezdjünk egy minimalista, rövid inspirációval. Válassz egy szokásos nude alapot, és finom vízfestékes hatással díszítsd a körömvégeket. Ez az ombré hatás nemcsak a naplementét, de a fanyar koktélt is megidézi. Tulajdonképpen ez egy újragondolása a klasszikus francia manikűrnek, egy izgalmas narancssárga csavarral. 

A krómporral díszített csillámos körmök pontosan azt a képet idézik meg, amikor a prosecco finom buborékai megcsillannak a koktélos pohárban. Pont ezt a sikkes buborékos fényt idézi egy visszafogott mandulaköröm is. 

Ne ijedj meg a mintáktól és a gyümölcsöktől sem! Mi sem lehetne tökéletesebb ehhez a trendhez, mint egy narancsmintás köröm: a sárga alapra fehérrel fess narancsgerezdeket, és kész is a nyári köröm! 

A maximalista művészet is helyet kap ebben a trendben. A buborékos, jégkockás és gyümölcsös koktélhatást láthatod műkörömként. Az áttetsző narancssárga alapra fehér geometrikus buborékokat festettek, és ha ez nem lenne elég, 3D pontokkal bolondították meg a végeredményt. Friss, üde és ízig-vérig trendteremtő. 

Ehhez a metálcsodához egy vérnarancs alapra lesz szükséged, amire piros chrome por kerül. Ez a manikűr nemcsak egy egyszerű szín, hanem egy valóságos ékszer az ujjaidon. Kiválóan bemutatja az idei év legnépszerűbb árnyalatait. A szettnek van egy enyhe arany csillanása, amely a nyári napokat idézi. 

Végezetül íme a legkreatívabb körömötlet az Aperol Spritz trendben. A színek kavalkádja, a különböző textúrák és a 3D elemek mind új szintre emelték a stílusversenyt. Válassz hozzá magenta, piros és citromsárga köveket, és hagyd, hogy a fantáziád irányítson. Ez a szett maximálisan beleillik 2026 manikűrtrendjeibe

