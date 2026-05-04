Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 4., hétfő Flórián, Mónika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
veszteség

Két éve hunyt el Tompos Kátya – Ilyen állapotban van most a sírja

Tompos Kátya/Facebook - timeapictures.com -
veszteség színésznő síremlék Tompos Kátya
Jónás Ágnes
2026.05.04.
Hosszan tartó, súlyos betegség után távozott, és bár küzdelméről sokáig csak a legszűkebb környezete tudott, halála pillanatában egy egész ország érezte úgy, hogy megszakad a szíve. 2024. május 31-én költözött az angyalok birodalmába Tompos Kátya, Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekesnő – emléke nem halványul.

Éveken át küzdött egy ritka daganatos betegséggel, a nyilvánosság előtt azonban sosem beszélt róla. Tompos Kátya a színpadon, a közönség előtt ugyanazt a derűt és profizmust hozta, amelyet megszokhattunk tőle. Brillírozott a Varsói melódiában, a My Fair Lady-ben, a Valami Amerikában, a koncertjein és még hosszasan lehetne sorolni.

A fotón Tompos Kátya látható.
A legnagyobb titokban, rendíthetetlen kitartással viselte betegségét Tompos Kátya.
Forrás:  Simon Moricz-Sabjan

Tompos Kátya 41 éves volt

  • Rendíthetetlen kitartással viselte a betegségét, és mindvégig a hivatásának élt.
  • Ritka daganatos betegségben szenvedett. A daganat az egész szervezetében elterjedt, ami nem volt kezelhető hagyományos kemo- vagy sugárterápiával.
  • Emléke ma is él a színpadokon, a szerepeiben és mindazok szívében, akik szerették.

Egyformán otthonosan mozgott drámákban, a musicalek világában és a könnyűzenében is. Nem csupán játszott – átszellemült. Az ország egyik legismertebb művésze volt, mégis végig megőrizte szerénységét. 

„Nem tanácsos elszállni. Egyik nap még te vagy a legérdekesebb, másik nap már egy másik ember, épp ezért nekem az a legfontosabb, hogy önmagam számára legyen érdekes az, amit épp csinálok. Igyekszem a számomra kedves feladatokba belekapaszkodni, és élvezettel végezni a munkámat" 

– nyilatkozta egy interjúban. 

Százezrek imádkoztak a gyógyulásáért – Későn jött a segítség

Csak akkor derült fény betegsége súlyosságára, amikor szerettei és kollégái segítséget kértek a nyilvánosságtól egy külföldi, költséges kezeléshez. Az ország azonnal megmozdult és páratlan összefogásról tett tanúbizonyságot: napok alatt összegyűlt a szükséges összeg, emberek százezrei drukkoltak és imádkoztak a gyógyulásáért. 

A segítség azonban későn érkezett. Utolsó napjait kórházban töltötte, de a betegség erősebbnek bizonyult, és végül legyőzte a színésznő törékeny testét. 

Tompos Kátya Alapítvány és díj

Tiszteletére megalakult 2024-ben a Tompos Kátya Alapítvány a súlyos betegséggel küzdők támogatására, majd 2025-ben kollégái megalapították a nevét viselő díjat. 

Utóbbit olyan fiatal előadóművészeknek ítélik oda, akik a színésznő szellemiségét, elhivatottságát és sokszínű tehetségét tükrözik, és akik a színpadi, a filmes, és a zenei előadóművészeti ágakban kimagasló teljesítményt nyújtanak. 

Ilyen állapotban van Tompos Kátya sírja

A művésznőt a Farkasréti temető művészparcellájában helyezték végső nyugalomra. A temetés után sírja hamar zarándokhellyé vált: rajongók, tisztelők, kollégák keresik fel, hogy leróják kegyeletüket. 

Tompos Kátya sírja látható a képen.
Tompos Kátya sírja a Farkasréti temetőben.
Forrás: MW

Két évvel a halála után mi is ellátogattunk hozzá. Egyértelműen látszik, hogy a sírt rendszeresen gondozzák: friss liliom, muskátli, mécsesek, színes kövecskék és angyalszobrok díszítik. 

További fotók Tompos Kátya sírjáról.
Sírját rendszeresen gondozzák, díszítik.
Forrás: MW

Tompos Kátya ragyogó tehetség volt

Tompos Kátya 1983. március 13-án született Budapesten. Gimnazista korában néhány évig Földessy Margit stúdiójába, majd 2001 és 2005 között a Színház és Filmművészeti Egyetem operett-musical szakára járt. Az egyetem elvégzése után 2005 és 2007 között a József Attila Színház tagja volt, 2007 és 2008 között a Bárka Színházban szerepelt, majd a Nemzeti Színház tagja lett. Nemcsak színészi képességeivel, hanem hangi adottságaival is kitűnt: két nagysikerű önálló lemeze jelent meg (Holdjárat és a Keresztül Európán) , amely egy többnyelvű zenei utazás, és egyben tisztelgés orosz felmenői előtt. Hangja, jelenléte és érzékenysége különleges színfoltja volt a magyar kulturális életnek. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ezzel az 5 tulajdonsággal rendelkeznek a legjobb nagyik – Az unokák imádják őket

A nagymama-unoka kapcsolat különleges és pótolhatatlan.

Szívszorító tragédia: meghalt a Columbo sztárjának lánya

Megrázó tragédia rázta meg a legendás színész családját: 60 éves korában elhunyt Peter Falk lánya, Jacqueline. A Columbo sztárjának lánya öngyilkos lett.

Lesifotó készült Britney Spearsről − Így néz ki az énekesnő, miután kijött a rehabról

A popsztárt csütörtökön kapták lencsevégre Kaliforniában, alig egy nappal azután, hogy elhagyta a rehabilitációs intézményt. Britney Spearsnek nemsokára bíróság elé kell állnia.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu