Két éve hunyt el Tompos Kátya – Ilyen állapotban van most a sírja

Éveken át küzdött egy ritka daganatos betegséggel, a nyilvánosság előtt azonban sosem beszélt róla. Tompos Kátya a színpadon, a közönség előtt ugyanazt a derűt és profizmust hozta, amelyet megszokhattunk tőle. Brillírozott a Varsói melódiában, a My Fair Lady-ben, a Valami Amerikában, a koncertjein és még hosszasan lehetne sorolni.

A legnagyobb titokban, rendíthetetlen kitartással viselte betegségét Tompos Kátya.

Tompos Kátya 41 éves volt Rendíthetetlen kitartással viselte a betegségét, és mindvégig a hivatásának élt.

Ritka daganatos betegségben szenvedett. A daganat az egész szervezetében elterjedt, ami nem volt kezelhető hagyományos kemo- vagy sugárterápiával.

Emléke ma is él a színpadokon, a szerepeiben és mindazok szívében, akik szerették.

Egyformán otthonosan mozgott drámákban, a musicalek világában és a könnyűzenében is. Nem csupán játszott – átszellemült. Az ország egyik legismertebb művésze volt, mégis végig megőrizte szerénységét.

„Nem tanácsos elszállni. Egyik nap még te vagy a legérdekesebb, másik nap már egy másik ember, épp ezért nekem az a legfontosabb, hogy önmagam számára legyen érdekes az, amit épp csinálok. Igyekszem a számomra kedves feladatokba belekapaszkodni, és élvezettel végezni a munkámat"

– nyilatkozta egy interjúban.

Százezrek imádkoztak a gyógyulásáért – Későn jött a segítség

Csak akkor derült fény betegsége súlyosságára, amikor szerettei és kollégái segítséget kértek a nyilvánosságtól egy külföldi, költséges kezeléshez. Az ország azonnal megmozdult és páratlan összefogásról tett tanúbizonyságot: napok alatt összegyűlt a szükséges összeg, emberek százezrei drukkoltak és imádkoztak a gyógyulásáért.

A segítség azonban későn érkezett. Utolsó napjait kórházban töltötte, de a betegség erősebbnek bizonyult, és végül legyőzte a színésznő törékeny testét.

Tompos Kátya Alapítvány és díj

Tiszteletére megalakult 2024-ben a Tompos Kátya Alapítvány a súlyos betegséggel küzdők támogatására, majd 2025-ben kollégái megalapították a nevét viselő díjat.

Utóbbit olyan fiatal előadóművészeknek ítélik oda, akik a színésznő szellemiségét, elhivatottságát és sokszínű tehetségét tükrözik, és akik a színpadi, a filmes, és a zenei előadóművészeti ágakban kimagasló teljesítményt nyújtanak.

Ilyen állapotban van Tompos Kátya sírja

A művésznőt a Farkasréti temető művészparcellájában helyezték végső nyugalomra. A temetés után sírja hamar zarándokhellyé vált: rajongók, tisztelők, kollégák keresik fel, hogy leróják kegyeletüket.