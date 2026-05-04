Két éve hunyt el Tompos Kátya – Ilyen állapotban van most a sírja

Éveken át küzdött egy ritka daganatos betegséggel, a nyilvánosság előtt azonban sosem beszélt róla. Tompos Kátya a színpadon, a közönség előtt ugyanazt a derűt és profizmust hozta, amelyet megszokhattunk tőle. Brillírozott a Varsói melódiában, a My Fair Lady-ben, a Valami Amerikában, a koncertjein és még hosszasan lehetne sorolni.
Tompos Kátya 41 éves volt
- Rendíthetetlen kitartással viselte a betegségét, és mindvégig a hivatásának élt.
- Ritka daganatos betegségben szenvedett. A daganat az egész szervezetében elterjedt, ami nem volt kezelhető hagyományos kemo- vagy sugárterápiával.
- Emléke ma is él a színpadokon, a szerepeiben és mindazok szívében, akik szerették.
Egyformán otthonosan mozgott drámákban, a musicalek világában és a könnyűzenében is. Nem csupán játszott – átszellemült. Az ország egyik legismertebb művésze volt, mégis végig megőrizte szerénységét.
„Nem tanácsos elszállni. Egyik nap még te vagy a legérdekesebb, másik nap már egy másik ember, épp ezért nekem az a legfontosabb, hogy önmagam számára legyen érdekes az, amit épp csinálok. Igyekszem a számomra kedves feladatokba belekapaszkodni, és élvezettel végezni a munkámat"
– nyilatkozta egy interjúban.
Százezrek imádkoztak a gyógyulásáért – Későn jött a segítség
Csak akkor derült fény betegsége súlyosságára, amikor szerettei és kollégái segítséget kértek a nyilvánosságtól egy külföldi, költséges kezeléshez. Az ország azonnal megmozdult és páratlan összefogásról tett tanúbizonyságot: napok alatt összegyűlt a szükséges összeg, emberek százezrei drukkoltak és imádkoztak a gyógyulásáért.
A segítség azonban későn érkezett. Utolsó napjait kórházban töltötte, de a betegség erősebbnek bizonyult, és végül legyőzte a színésznő törékeny testét.
Tompos Kátya Alapítvány és díj
Tiszteletére megalakult 2024-ben a Tompos Kátya Alapítvány a súlyos betegséggel küzdők támogatására, majd 2025-ben kollégái megalapították a nevét viselő díjat.
Utóbbit olyan fiatal előadóművészeknek ítélik oda, akik a színésznő szellemiségét, elhivatottságát és sokszínű tehetségét tükrözik, és akik a színpadi, a filmes, és a zenei előadóművészeti ágakban kimagasló teljesítményt nyújtanak.
Ilyen állapotban van Tompos Kátya sírja
A művésznőt a Farkasréti temető művészparcellájában helyezték végső nyugalomra. A temetés után sírja hamar zarándokhellyé vált: rajongók, tisztelők, kollégák keresik fel, hogy leróják kegyeletüket.
Két évvel a halála után mi is ellátogattunk hozzá. Egyértelműen látszik, hogy a sírt rendszeresen gondozzák: friss liliom, muskátli, mécsesek, színes kövecskék és angyalszobrok díszítik.
Tompos Kátya ragyogó tehetség volt
Tompos Kátya 1983. március 13-án született Budapesten. Gimnazista korában néhány évig Földessy Margit stúdiójába, majd 2001 és 2005 között a Színház és Filmművészeti Egyetem operett-musical szakára járt. Az egyetem elvégzése után 2005 és 2007 között a József Attila Színház tagja volt, 2007 és 2008 között a Bárka Színházban szerepelt, majd a Nemzeti Színház tagja lett. Nemcsak színészi képességeivel, hanem hangi adottságaival is kitűnt: két nagysikerű önálló lemeze jelent meg (Holdjárat és a Keresztül Európán) , amely egy többnyelvű zenei utazás, és egyben tisztelgés orosz felmenői előtt. Hangja, jelenléte és érzékenysége különleges színfoltja volt a magyar kulturális életnek.
