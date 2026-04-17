Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 17., péntek Rudolf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
folytatás

Érkezik a Top Gun harmadik része: eldőlt Tom Cruise sorsa is

folytatás Top Gun Tom Cruise
Komáromi Bence
2026.04.17.
Folytatást kap a nagysikerű filmszéria. A Top Gun harmadik részében pedig visszatér mindenki kedvenc pilótája, Tom Cruise is. Mutatjuk a részleteket!

Hivatalos! Négy évvel a Top Gun: Maverick című második rész után folytatást kap a filmszéria. A Tom Cruise nevével fémjelzett akciófilmsorozat harmadik epizódjában pedig visszatérnek az előző rész sztárjai is.

Tom Cruise visszatér a Top Gun harmadik részében
Forrás: AFP

Hamarosan kezdetét veheti a Top Gun 3 forgatása

A filmeket gyártó Paramount filmstúdió bejelentette, hogy megkezdték a következő rész előkészületeit. A Top Gun folytatásában visszatér Tom Cruise mellett Jerry Bruckheimer is, aki producerként fogja támogatni a stábot. Csatlakozik hozzájuk a Maverick szereplőgárdájából Miles Teller és Glen Powell is. Azonban a Charlotte Blackwoodot játszó Kelly McGillis kihagyja a folytatást. Szintén résztvesz a munkálatokban az előző részek forgatókönyveiért felelő Christopher McQuarrie is, ráadásul hozza magával az alkotótársát, Ehren Kruegert is. Úgy tűnik, hogy minden adott hozzá, hogy a harmadik rész is kasszasiker legyen.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
