Érkezik a Top Gun harmadik része: eldőlt Tom Cruise sorsa is

Hivatalos! Négy évvel a Top Gun: Maverick című második rész után folytatást kap a filmszéria. A Tom Cruise nevével fémjelzett akciófilmsorozat harmadik epizódjában pedig visszatérnek az előző rész sztárjai is.

Tom Cruise visszatér a Top Gun harmadik részében

Hamarosan kezdetét veheti a Top Gun 3 forgatása

A filmeket gyártó Paramount filmstúdió bejelentette, hogy megkezdték a következő rész előkészületeit. A Top Gun folytatásában visszatér Tom Cruise mellett Jerry Bruckheimer is, aki producerként fogja támogatni a stábot. Csatlakozik hozzájuk a Maverick szereplőgárdájából Miles Teller és Glen Powell is. Azonban a Charlotte Blackwoodot játszó Kelly McGillis kihagyja a folytatást. Szintén résztvesz a munkálatokban az előző részek forgatókönyveiért felelő Christopher McQuarrie is, ráadásul hozza magával az alkotótársát, Ehren Kruegert is. Úgy tűnik, hogy minden adott hozzá, hogy a harmadik rész is kasszasiker legyen.

