Berobbant a Doktor Szöszi folytatásának első előzetese - Ezt neked is látnod kell!

Megérkezett az Elle sorozat első előzetese, ami fenekestül felforgatja mindazt, amit eddig a világ leghíresebb szőkeségéről gondoltál.

Forrás: Northfoto

Végre megérkezett a Doktor szöszi sorozat első előzetese Az Elle előzménysorozat a híres Doktor Szöszi filmek előtt játszódik, a főhősnőnk tinédzser éveiben, pontosabban a ‘90-es években.

A sorozatot a Doktor Szöszi film 25. évfordulójának megünneplésére készítették.

A széria már most olyan sikeres, hogy már a második évadra is leszerződtek a készítők.

Július 1-jén érkezik majd az első epizód.

Hölgyeim és uraim, ideje elővenni a szőrmeboákat és a tűsarkúkat, ugyanis hivatalosan is megérkezett az év egyik legjobban várt előzetese! Évek óta találgattuk, vajon láthatjuk-e még valaha a filmtörténelem legikonikusabb szőkeségét, és most a Prime Video végre lerántotta a leplet a titokról. Megérkezett az Elle, a kultikus Doktor szöszi (Legally Blond) előzménysorozata, ami pont olyan csillogó, szemtelen és persze kíméletlenül rózsaszín, mint amilyennek megálmodtuk. Ez egy nagy nap a csajos filmek és sorozatok rajongóinak, hiszen ezzel rózsaszín hangulatban tölthetjük a nyarat.

A történet visszarepít minket a 90-es évekbe, ahol megismerhetjük a tinédzser Elle Woods-ot - akit Lexi Minetree játszik -, jóval azelőtt, hogy a Harvard falai közé lépett volna. A most kiadott első trailerben végre bepillantást nyerhetünk a gimis mindennapokba, a divatbakikba és azokra a sorsfordító pillanatokra, amik a világ kedvenc jogászává formálták a fiatal lányt. Ha azt hitted, Elle élete mindig is tökéletes volt, akkor ez a sorozat alaposan meg fog lepni!

Nézd meg, ki vette át Reese Witherspoon legendás stafétáját!

