Megérkezett az Apádra ütök 4. előzetese: a Menyemre ütök minden eddiginél ütősebb lesz

Ki gondolta volna, hogy Robert De Niro és Ariana Grande párosa ennyire zseniálisan működik? Végre megérkezett a Menyemre ütök előzetese, ami már most elképesztő sikert aratott. Nézd meg, mit tudunk eddig a romantikus komédiáról!

Kevés olyan ikonikus vígjáték van, mint az Apádra ütök trilógia. A humoros és romantikus elgondolás már évtizedek óta uralja a mozivásznat és a nappalik nagy képernyőit, most pedig végre-valahára megérkezett a folytatás is! A Menyemre ütökben visszatér Ben Stiller és Robert De Niro, akikhez ráadásul a popdíva, Ariana Grande is csatlakozik. Szerencsére itt az első előzetes is, ami után még jobban várjuk a teljes történetet.

Megérkezett a Menyemre ütök első hivatalos előzetese.
Érkezik az Apádra ütök folytatása, a Menyemre ütök: a humor pedig semmit sem kopott

  • Ariana Grande egy izgalmas, vicces és megható vígjátékkal tér vissza a mozivászonra.
  • Az Apádra ütök filmsorozat volt a 2000-es évek egyik legikonikusabb története, amely most 16 év elteltével új folytatással bővül.
  • A magyarországi bemutató dátumát még nem ismerjük, de feltehetőleg valamikor december elején érkezik a film.

A Wicked után Ariana Grande a romkomok világába vetette bele magát, és csatlakozott a Menyemre ütök gárdájához. 2025 decemberében láttak napvilágot a hírek, hogy a Focker-in-Law trilógia új történettel bővül, amelyben az énekesnő is főszerepet kap. Akkor még csak annyit tudtunk, hogy a filmet már leforgatták, és valamikor 2026 őszén érkezik. Most azonban új hírekre ébredtünk! Tegnap este jelent meg az Menyemre ütök első előzetese, amely már most bebizonyította, hogy Robert De Niro és Ariana Grande elképesztően jól működnek együtt a filmvásznon. 
Nemrégiben Robert De Niro a CinemaCon rendezvényén a következőket mondta Ariana Grande színésznőről: 

„Valószínűleg a legviccesebb színészpartner, akivel valaha szerencsém volt együtt játszani a képernyőn.” 

Ez a kijelentés finoman szólva is sokkolta a rajongókat, hiszen Robert De Niro már olyan nagy nevekkel is dolgozott együtt, mint Leonardo Dicaprio, Al Pacino, Robin Williams vagy Anne Hathaway, róluk mégsem nyilatkozott így a színészlegenda. 

Mit tudunk eddig a Menyemre ütök filmről?

Visszatér a kínosan szerencsétlen Greg Beckur (Ben Stiller), Robert De Niro pedig újra az ex-CIA-ügynök, a gyanakvó Jack Byrnes bőrébe bújik. Az utolsó film óta a kaotikus családban sem állt meg az idő: Greg és Pam gyerekei felnőttek, és most már ők generálják a családi feszültséget. A bonyodalom központja tulajdonképpen a fiúk, aki épp házasodni készül – a választottja pedig nem más, mint Olivia, akit Ariana Grande formál meg. Olivia gyönyörű, humoros, bájos és még a hazugságvizsgálós teszten is átmegy, de Gregnek nagyon nem szimpatikus. Hiszen ha valaki ilyen könnyen beilleszkedik ebbe a családba, annál valami nem stimmel. 

Ahogy az eredeti, 2000-es évekbeli filmeket, a folytatást is John Hamburg rendezte és írta, ez a garancia arra, hogy hasonlóan humoros jelenetekre készülhetünk. Sokan tartottak attól, hogy ez a történet már régen kifújt, és nem tudnak újat mutatni, de ezt már az előzetes is megcáfolta. Külön érdekesség, hogy a filmet az amerikai hálaadás ünnepén mutatják majd be november 26-án. 

Nézd meg te is a Menyemre ütök előzetesét!

