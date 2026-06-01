III. Károly király elárulta, miért Balmoralban töltötte II. Erzsébet királynő élete utolsó napjait

Különleges vallomást tett Károly király néhai édesanyjáról. Az uralkodó egy új, Balmoral kastélyáról szóló kiadvány előszavában beszélt arról, miért jelentett olyan sokat II. Erzsébet királynőnek a skóciai birtok, és miért döntött úgy, hogy ott tölti élete utolsó napjait.

II. Erzsébet királynő számára Balmoral nemcsak rezidencia, hanem igazi otthon volt.

Forrás: AFP

II. Erzsébet királynő különösen ragaszkodott Balmoralhoz

A 77 éves uralkodó a Balmoral című, Mary Miers által írt könyvben idézte fel a brit királyi család és a skóciai rezidencia közötti különleges kapcsolatot. Mint írta, a birtok 1852 óta tartozik a családhoz, amikor ükapja, Albert herceg megvásárolta azt.

„Balmoral családom szeretett skóciai otthona Albert herceg 1852-es vásárlása óta. Egyedülálló épületei és szinte szentnek ható természeti környezete különleges hangulatot árasztanak. Ez egy olyan hely, ahol minden folyamatosan változik, mégis minden ugyanolyannak tűnik. Az időtlenség érzése pedig felfrissíti a lelket” – fogalmazott Károly király. Az uralkodó azt is elárulta, hogy gyermekkorától kezdve különleges helyet foglal el a szívében Balmoral, és édesanyja is rendkívül ragaszkodott a birtokhoz.

„Egész gyermekkorom óta különleges helyet foglal el a szívemben, és ez ma sincs másként. Néhai édesanyám különösen szerette az itt töltött időt. Ebben a számára oly kedves környezetben döntött úgy, hogy élete utolsó napjait is itt tölti”

– írta.

Így emlékezett édesanyjára az uralkodó

II. Erzsébet királynő 2022 szeptemberében hunyt el a skóciai Aberdeenshire-ben található Balmoral kastélyban, 96 éves korában. Károly király reményét fejezte ki, hogy az olvasók is megérzik majd a hely különleges atmoszféráját.

„Bárhol és bármilyen körülmények között olvassák ezt a könyvet, remélem, inspirációt merítenek majd az építészet gazdag világából, és átélhetik a környező vidék varázsát, amelynek vad és fenséges tájai oly sok ember számára jelentettek örömöt és inspirációt.”

Ma már bárki bepillanthat a királyi rezidencia falai közé

A király előszava mellett a kötetben egy különleges alkotás is helyet kapott: egy Balmoralt ábrázoló akvarellfestmény, amelyet még 1989-ben maga Károly készített. A skóciai kastély hosszú éveken át csak korlátozottan volt látogatható, a nagyközönség számára többnyire csupán a bálterem volt nyitva, ahol időnként művészeti kiállításokat rendeztek.