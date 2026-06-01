III. Károly király elárulta, miért Balmoralban töltötte II. Erzsébet királynő élete utolsó napjait

Rideg Léna
2026.06.01.
Megható sorokkal emlékezett édesanyjára Károly király. Az uralkodó szerint II. Erzsébet királynő különösen szerette a skóciai Balmoral kastélyt, és azt is elárulta, miért volt olyan fontos számára ez a hely.

Különleges vallomást tett Károly király néhai édesanyjáról. Az uralkodó egy új, Balmoral kastélyáról szóló kiadvány előszavában beszélt arról, miért jelentett olyan sokat II. Erzsébet királynőnek a skóciai birtok, és miért döntött úgy, hogy ott tölti élete utolsó napjait.

II. Erzsébet királynő számára Balmoral nemcsak rezidencia, hanem igazi otthon volt.
II. Erzsébet királynő különösen ragaszkodott Balmoralhoz

A 77 éves uralkodó a Balmoral című, Mary Miers által írt könyvben idézte fel a brit királyi család és a skóciai rezidencia közötti különleges kapcsolatot. Mint írta, a birtok 1852 óta tartozik a családhoz, amikor ükapja, Albert herceg megvásárolta azt.

„Balmoral családom szeretett skóciai otthona Albert herceg 1852-es vásárlása óta. Egyedülálló épületei és szinte szentnek ható természeti környezete különleges hangulatot árasztanak. Ez egy olyan hely, ahol minden folyamatosan változik, mégis minden ugyanolyannak tűnik. Az időtlenség érzése pedig felfrissíti a lelket” – fogalmazott Károly király. Az uralkodó azt is elárulta, hogy gyermekkorától kezdve különleges helyet foglal el a szívében Balmoral, és édesanyja is rendkívül ragaszkodott a birtokhoz.

„Egész gyermekkorom óta különleges helyet foglal el a szívemben, és ez ma sincs másként. Néhai édesanyám különösen szerette az itt töltött időt. Ebben a számára oly kedves környezetben döntött úgy, hogy élete utolsó napjait is itt tölti” 

írta.

Így emlékezett édesanyjára az uralkodó

II. Erzsébet királynő 2022 szeptemberében hunyt el a skóciai Aberdeenshire-ben található Balmoral kastélyban, 96 éves korában. Károly király reményét fejezte ki, hogy az olvasók is megérzik majd a hely különleges atmoszféráját.

„Bárhol és bármilyen körülmények között olvassák ezt a könyvet, remélem, inspirációt merítenek majd az építészet gazdag világából, és átélhetik a környező vidék varázsát, amelynek vad és fenséges tájai oly sok ember számára jelentettek örömöt és inspirációt.”

Ma már bárki bepillanthat a királyi rezidencia falai közé

A király előszava mellett a kötetben egy különleges alkotás is helyet kapott: egy Balmoralt ábrázoló akvarellfestmény, amelyet még 1989-ben maga Károly készített. A skóciai kastély hosszú éveken át csak korlátozottan volt látogatható, a nagyközönség számára többnyire csupán a bálterem volt nyitva, ahol időnként művészeti kiállításokat rendeztek.

Károly király azonban 2024-ben történelmi döntést hozott, és először engedte be a látogatókat a kastély belső tereibe is. Az érdeklődők ma már vezetett túrák keretében fedezhetik fel Balmoral helyiségeit, valamint bejárhatják a birtokot és a kertet is. A kertben két labirintus található, amelyek kialakításában maga Károly király is részt vett, emellett megtekinthető az a pálmaház is, amelyet 2002-ben építettek II. Erzsébet aranyjubileumának tiszteletére. A birtokon ma már ajándékbolt és étterem is várja a látogatókat.

